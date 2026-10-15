Femicidio de Bárbara: imputan al único detenido y la familia apunta a más involucrados.

La causa por el femicidio de Bárbara Aragón, de 26 años, avanza en Rosario con la audiencia imputativa al único detenido hasta el momento. En la puerta del Centro de Justicia Penal, familiares y amigos de la joven se reúnen para reclamar justicia y exigir que la investigación no se limite a una sola persona. La madre de Bárbara, Blanca, expresa su expectativa ante esta instancia judicial, aunque advierte que todavía quedan interrogantes por esclarecer.

“Sé que esto recién comienza, pero quiero creer que vamos a tener esa justicia que tanto buscamos”, sostiene Blanca, en diálogo con el móvil radial. La mujer insiste en que, desde la perspectiva de la familia, hay más personas que podrían estar vinculadas al crimen y reclama que se profundice la investigación para determinar qué ocurrió.

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“No estoy conforme. Sé que hubo más personas. Es imposible que sea solamente conociendo a Bárbara”, afirma. Y agrega: “Hasta que no estén todos los que estaban ese día que la encontramos, no va a haber justicia”. Sus declaraciones reflejan el reclamo de la familia por nuevas medidas que permitan establecer si hubo otros involucrados en el femicidio.

Bárbara fue encontrada muerta durante la mañana del domingo 11 de octubre, en una vivienda de Juan José Paso al 6200, en la zona noroeste de Rosario. Su cuerpo estaba envuelto en una frazada y oculto dentro de una valija. Según la información preliminar del caso, llevaba varias horas en el lugar. El último contacto conocido con la joven se registra el sábado al mediodía.

Por el hecho está detenido Eliel S., de 37 años, un expolicía que fue exonerado de la fuerza en 2021 tras ser juzgado en una causa por narcotráfico. De acuerdo con la información vinculada a la investigación, el hombre y Bárbara habían mantenido contacto días antes para concretar un encuentro en esa vivienda. La fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas, interviene en la causa y tiene a su cargo la imputación por femicidio.

En su testimonio, Blanca también recuerda que su hija había manifestado temor antes de llegar al lugar. Según relata, Bárbara se sentía en peligro y pidió que fueran a buscarla pocos minutos después de su llegada. Ese antecedente forma parte de las circunstancias que la familia busca que se esclarezcan durante el proceso judicial.

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La instancia también tiene un fuerte impacto en el entorno familiar. Blanca cuenta que, antes de presentarse en Tribunales, debió explicarles a sus nietos lo ocurrido, porque preguntaban por su mamá. “¿Vos vas para pedir justicia por Barbie?”, recuerda que le preguntó uno de ellos. “Y sí, sí, quiero pedir justicia porque mi nieto me pidió que haga justicia”, responde la mujer.

Mientras la causa avanza, el reclamo de los familiares se centra en conocer las circunstancias del crimen, establecer eventuales responsabilidades y determinar si hubo más personas involucradas. Por el momento, hay un único detenido y la investigación judicial continúa.

Informe de Julián Maragliano.