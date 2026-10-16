Nueva técnica de trasplante desarrollada por científicos del CONICET evita el rechazo de órganos

La resistencia del sistema inmune del receptor es una de las principales complicaciones en los trasplantes de órganos sólidos. Para controlar esta respuesta, se utilizan tratamientos inmunosupresores, que pueden tener efectos secundarios graves. En este contexto, investigadores del CONICET en el Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos (IIFP) y médicos del Hospital La Paz de Madrid desarrollaron una técnica innovadora que busca cambiar este enfoque.

La estrategia consiste en aplicar células de la médula ósea del donante al receptor, lo que permite hacer convivir ambos sistemas inmunes y favorecer la tolerancia al injerto. Esta técnica podría reducir significativamente el uso de inmunosupresores, que son necesarios para controlar la respuesta inmunitaria. Los primeros resultados de esta investigación son alentadores.

En un trabajo publicado en la revista Communications Medicine, los investigadores presentaron dos casos de trasplantes realizados en España en 2020, donde se aplicó esta técnica. En uno de los casos, una mujer de 49 años, llamada Nora, había rechazado tres trasplantes anteriores. En el segundo caso, un niño de 15 años, Yasinne, había tenido dos rechazos previos y recibió un trasplante multivisceral que incluye varios órganos.

Ambos pacientes no eran candidatos a más trasplantes debido a su alta tasa de rechazo. Según el investigador Rodrigo Papa Gobbi, uno de los autores del estudio, se decidió incluirlos en un protocolo de uso compasivo, permitiéndoles acceder a esta técnica experimental. Tras casi seis años de seguimiento, ambos llevan una vida normal, con sus órganos funcionando correctamente y un tratamiento mínimo de inmunosupresión.

El equipo del IIFP se centró en ensayos preclínicos y el seguimiento de los pacientes, analizando cómo se reconfiguraron sus sistemas inmunes tras la aplicación de la técnica. Estos estudios han permitido profundizar en los cambios que experimentan las defensas después del procedimiento y en los mecanismos que favorecen la tolerancia al órgano trasplantado.

Con base en los resultados positivos, el equipo ha iniciado un ensayo clínico de fase 1 para reproducir esta estrategia en otros centros médicos. Hasta el momento, han infundido los precursores hematopoyéticos en dos nuevos pacientes, quienes no han presentado efectos adversos, y hay más pacientes en lista de espera.

Papa Gobbi destacó que el objetivo es que esta técnica se aplique no solo en el Hospital La Paz, sino que sea replicable en otros centros médicos, incluyendo el Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan en Argentina. Se busca que un mismo órgano dure toda la vida, lo que beneficiaría a los pacientes y aumentaría la disponibilidad de órganos para otros en necesidad.