Instituto defiende la cima ante El Halcón en Florencio Varela

Instituto enfrentará este viernes a Defensa y Justicia desde las 19 en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El conjunto cordobés buscará sostener la cima de la Zona A ante su principal perseguidor, que se encuentra a solo dos puntos.

La Gloria llega al partido tras empatar 2-2 ante Boca en la última fecha, resultado que le permitió mantenerse en la primera posición. Previamente había logrado una contundente victoria por 4-1 frente a Independiente en el Libertadores de América.

Defensa y Justicia, por su parte, arribará en buena racha luego de imponerse 2-0 a Unión en Santa Fe, con goles de Juan Manuel Gutiérrez y César Pérez. El Halcón de Varela terminó ese encuentro con un hombre menos por la expulsión de Santiago Sosa, quien estará ausente ante Instituto.

Un duelo clave por la punta

El cruce adquiere especial relevancia porque el ganador puede definir el panorama de la Zona A a mitad de torneo. Defensa e Instituto se medirán en un partido directo por el liderazgo, con el local motivado por su condición de local y el visitante decidido a no ceder terreno en la tabla.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Julián López; César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich y Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo y Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.

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