En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Instituto defiende la cima ante El Halcón en Florencio Varela

El partido comenzará a las 19.30 y contará con el arbitraje de Andrés Merlos. Transmitirá Cadena 3, Cadena3.com y app.  

16/10/2026 | 10:59Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Fernando Alarcón, capitán y símbolo de Instituto (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Fernando Alarcón, capitán y símbolo de Instituto (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Instituto enfrentará este viernes a Defensa y Justicia desde las 19 en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El conjunto cordobés buscará sostener la cima de la Zona A ante su principal perseguidor, que se encuentra a solo dos puntos.

La Gloria llega al partido tras empatar 2-2 ante Boca en la última fecha, resultado que le permitió mantenerse en la primera posición. Previamente había logrado una contundente victoria por 4-1 frente a Independiente en el Libertadores de América.

Defensa y Justicia, por su parte, arribará en buena racha luego de imponerse 2-0 a Unión en Santa Fe, con goles de Juan Manuel Gutiérrez y César Pérez. El Halcón de Varela terminó ese encuentro con un hombre menos por la expulsión de Santiago Sosa, quien estará ausente ante Instituto.

Un duelo clave por la punta

El cruce adquiere especial relevancia porque el ganador puede definir el panorama de la Zona A a mitad de torneo. Defensa e Instituto se medirán en un partido directo por el liderazgo, con el local motivado por su condición de local y el visitante decidido a no ceder terreno en la tabla.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Julián López; César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich y Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo y Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará?
El partido es entre Instituto y Defensa y Justicia por la fecha 13 del Torneo Clausura.

¿Quiénes son los equipos involucrados?
Los equipos son Instituto y Defensa y Justicia.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido?
El partido se jugará este viernes a las 19 horas.

¿Dónde se jugará el encuentro?
El encuentro se llevará a cabo en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello.

¿Por qué es importante este partido?
Es clave porque el ganador puede definir el liderazgo de la Zona A a mitad de torneo.

Temas