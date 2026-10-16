El futuro llegó: Tesla presentó un auto que vuela y la demostración asombra al mundo

Tesla dio un salto revolucionario en la industria automotriz al presentar de manera oficial la versión rediseñada de su superdeportivo eléctrico Roadster, desarrollado en colaboración con SpaceX.

Durante una impactante demostración en un centro de pruebas en McGregor, Texas, el vehículo circuló boca abajo por una rampa mediante un sistema de succión, giró en el aire y aterrizó asistido por propulsores integrados, confirmando que la producción en serie comenzará en 2028.

El propio director ejecutivo de la compañía, Elon Musk, destacó las astronómicas prestaciones del rodado, asegurando que podrá acelerar de 0 a 100 km/h en menos de un segundo y alcanzar una velocidad máxima superior a los 370 km/h.

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https://t.co/KBWjjWknXe — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

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La velada marcó el regreso de un proyecto anunciado originalmente en 2017 y que había sufrido múltiples postergaciones, consolidándose ahora como la máxima vitrina tecnológica de la marca.

La propuesta comercial incluye opciones de alto impacto. La variante "Performance" requiere una reserva de USD 50.000, mientras que la versión "Thrust" exige un depósito de USD 250.000 e incorpora propulsores de aceleración.

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Adicionalmente, Tesla reveló una edición monoplaza denominada "Rocket", disponible solo por invitación, que cuenta con un sistema de vuelo completo combinando gas frío y succión multimodo. Desde la firma aclararon en su sitio oficial que esta última variante no está aprobada para el uso en la vía pública.

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Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

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Este lanzamiento retoma la mística del modelo original de 2008 que transformó la percepción sobre la movilidad eléctrica, aunque en un contexto operativo muy diferente.

Actualmente, Tesla vuelca sus principales recursos hacia la inteligencia artificial, la robótica humanoide con Optimus y la conducción autónoma mediante el robotaxi Cybercab.

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Roadster event livestream https://t.co/G0jU4mWfid — Tesla (@Tesla) October 15, 2026

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Por esta razón, los especialistas coinciden en que el nuevo Roadster no buscará ventas masivas, sino convertirse en el nuevo buque insignia de lujo y potencia de la compañía.

Según proyecciones del mercado, la firma comercializará alrededor de 2.000 unidades anuales, un volumen acotado pero estratégico para reafirmar la hegemonía de Tesla en la ingeniería de vanguardia.

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Highlights of all four stunts Tesla showed off with the new Roadster today. https://t.co/chP6QEuVMk — Oli (@CARN0N) October 16, 2026

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