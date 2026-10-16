En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

El futuro llegó: Tesla presentó un auto que vuela y la demostración asombra al mundo

En un evento histórico en Texas junto a SpaceX, la firma de Elon Musk exhibió la nueva versión del deportivo Roadster, capaz de girar en el aire y acelerar de 0 a 100 km/h en menos de un segundo.

16/10/2026 | 08:02Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Captura de video.

FOTO: Captura de video.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Tesla dio un salto revolucionario en la industria automotriz al presentar de manera oficial la versión rediseñada de su superdeportivo eléctrico Roadster, desarrollado en colaboración con SpaceX.

Durante una impactante demostración en un centro de pruebas en McGregor, Texas, el vehículo circuló boca abajo por una rampa mediante un sistema de succión, giró en el aire y aterrizó asistido por propulsores integrados, confirmando que la producción en serie comenzará en 2028.

El propio director ejecutivo de la compañía, Elon Musk, destacó las astronómicas prestaciones del rodado, asegurando que podrá acelerar de 0 a 100 km/h en menos de un segundo y alcanzar una velocidad máxima superior a los 370 km/h.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La velada marcó el regreso de un proyecto anunciado originalmente en 2017 y que había sufrido múltiples postergaciones, consolidándose ahora como la máxima vitrina tecnológica de la marca.

La propuesta comercial incluye opciones de alto impacto. La variante "Performance" requiere una reserva de USD 50.000, mientras que la versión "Thrust" exige un depósito de USD 250.000 e incorpora propulsores de aceleración.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Adicionalmente, Tesla reveló una edición monoplaza denominada "Rocket", disponible solo por invitación, que cuenta con un sistema de vuelo completo combinando gas frío y succión multimodo. Desde la firma aclararon en su sitio oficial que esta última variante no está aprobada para el uso en la vía pública.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este lanzamiento retoma la mística del modelo original de 2008 que transformó la percepción sobre la movilidad eléctrica, aunque en un contexto operativo muy diferente.

Actualmente, Tesla vuelca sus principales recursos hacia la inteligencia artificial, la robótica humanoide con Optimus y la conducción autónoma mediante el robotaxi Cybercab.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por esta razón, los especialistas coinciden en que el nuevo Roadster no buscará ventas masivas, sino convertirse en el nuevo buque insignia de lujo y potencia de la compañía.

Según proyecciones del mercado, la firma comercializará alrededor de 2.000 unidades anuales, un volumen acotado pero estratégico para reafirmar la hegemonía de Tesla en la ingeniería de vanguardia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué presentó Tesla?
La versión rediseñada de su superdeportivo eléctrico Roadster.

¿Quién es el director ejecutivo de Tesla?
Elon Musk.

¿Cuándo comenzará la producción en serie del Roadster?
En 2028.

¿Dónde se realizó la demostración del Roadster?
En un centro de pruebas en McGregor, Texas.

¿Cuántas unidades anuales se proyecta comercializar?
Alrededor de 2.000 unidades anuales.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf