FOTO: Extraditan a sospechoso de atentado que causó la muerte de un político colombiano

Buenos Aires, 16 de octubre (NA) -- El juez federal Julián Ercolini autorizó la extradición de un ciudadano colombiano a su país, donde es acusado de ser parte de una banda criminal dedicada a homicidios y atentados.

El implicado, Brayan Ferney Cruz Castillo (30), fue arrestado en abril de 2026 en los tribunales de la calle Paraguay al 1500, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se le señala como partícipe del atentado que resultó en la muerte de Miguel Uribe Turbay, un precandidato presidencial colombiano, en junio de 2025.

El auxiliar fiscal Martín Garrido representó a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, dirigida por Eduardo Taiano, quien solicitó la aprobación de la extradición por parte de Colombia.

La resolución del juzgado mencionó que Cruz Castillo enfrenta en Colombia cargos por concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, según el Código Penal colombiano.

El juez Ercolini también ordenó la continuación de la prisión preventiva de Cruz Castillo y el envío de copias a dos tribunales orales en lo criminal y correccional para verificar su estado judicial en Colombia.

La detención se produjo tras recibir información sobre su posible ingreso a Argentina, a partir del análisis de direcciones IP que lo ubicaban en el país. En este contexto, el 20 de abril de 2026, el imputado aceptó suscribir un acuerdo de juicio abreviado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28. Al mismo tiempo, se notificó la existencia de una notificación roja de INTERPOL y un pedido de captura internacional emitido por Colombia en noviembre de 2025.

Las pruebas recopiladas en la causa revelaron la existencia de una organización criminal estructurada con roles específicos, dedicada a la ejecución de homicidios selectivos y atentados terroristas utilizando armas de fuego y explosivos.

La fiscalía explicó que la banda planeó atentados con el fin de "generar miedo, zozobra y pánico en la población", afectando el orden público y la seguridad colectiva.

El auxiliar fiscal Garrido detalló que Cruz Castillo desempeñó roles de "marcador, vigilante y transportador" en la organización, desde enero hasta el 20 de junio de 2025 en Bogotá, según el portal Fiscales.

Los delitos imputados a Cruz Castillo podrían encuadrarse en Argentina como asociación ilícita agravada en concurso real con acopio y fabricación de armas, agravados por la finalidad de aterrorizar a la población.

La investigación en Colombia reveló que entre mayo y junio de 2025, los líderes de la organización ordenaron ejecutar un atentado, diseñando un plan para instalar un artefacto explosivo tipo "bomba lapa" en el vehículo de Uribe Turbay.

El 3 de junio de 2025, los miembros de la organización se reunieron para confirmar el plan y las funciones de cada integrante. Cruz Castillo se habría encargado de "ubicarse estratégicamente en el lugar de salida de la víctima, realizar seguimiento visual y transmitir información a los demás miembros" para facilitar la instalación del artefacto explosivo.