Cayó en El Bolsón una mujer rusa acusada de realizar abortos clandestinos en Buenos Aires

FOTO: Detienen en El Bolsón a mujer rusa por abortos clandestinos en Buenos Aires

Una mujer de nacionalidad rusa fue detenida en El Bolsón, provincia de Río Negro, acusada de realizar abortos clandestinos, causa que tramita en la Ciudad de Buenos Aires. En el allanamiento secuestraron numerosos elementos vinculados con prácticas sanitarias y obstétricas.

Personal de la Comisaría 12 y de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro permitió localizar en la ciudad de El Bolsón a una mujer de origen ruso que era buscada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires por la presunta práctica de abortos clandestinos.

El trabajo de la fuerza provincial permitió detectar el domicilio donde se encontraba y colaborar con una comisión policial de Buenos Aires para concretar el allanamiento y su detención.

A partir de las diligencias realizadas en la localidad cordillerana, los investigadores lograron identificar la vivienda ubicada sobre la avenida Las Flores al 4030, donde finalmente se llevó adelante el procedimiento.

Con esa información, se coordinó el operativo con efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que viajaron para intervenir como parte de las actuaciones judiciales.

El allanamiento terminó con la detención de la mujer rusa y el secuestro de numerosos elementos vinculados con prácticas sanitarias y obstétricas. Entre ellos había estetoscopios, jeringas, agujas, bisturíes usados, tijeras, instrumental metálico, material estéril descartable y una balanza portátil.

Además, se indicó que dentro de la vivienda encontraron un frasco de oxitocina, una ampolla de ampicilina, pastillas cuya inscripción fue consignada como “Herbaccion Sedante”, un pasaporte y un material gráfico con posiciones de parto.

La mujer se encuentra imputada por ejercicio ilegal de la medicina y el homicidio culposo de un bebé en 2024, cuando participó de un parto en un domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y le negó a la mujer que dio a luz, también rusa, que buscara atención sanitaria en un hospital.