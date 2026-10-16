De Barrelier a Silva: el funcionario que sigue en Tránsito pese al pedido de renuncia de Passerini

Eduardo Ramírez continúa como subsecretario de Movilidad y Tránsito de la Municipalidad de Córdoba y superior del inspector Eric Gabriel Silva, detenido por una balacera contra una vivienda, pese a que en junio el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, había asegurado que su renuncia estaba aceptada tras el caso de Claudio Barrelier.

Silva está acusado de participar de un ataque a tiros ocurrido el 27 de septiembre en barrio Patricios Oeste, en el que resultó herido un adolescente de 14 años.

El 10 de junio, durante una entrevista con Cadena 3, Fernández había informado que el intendente Daniel Passerini recibió 13 renuncias de funcionarios del área de Tránsito, en medio de los cuestionamientos por la permanencia de Barrelier en la estructura municipal.

Entre los nombres consultados estaban Iván Contreras, uno de los jefes directos de Barrelier, y Ramírez. "Son 13 las renuncias que ha recibido el intendente en estos días y no descarta que las reestructuraciones sean más amplias", había expresado por entonces Fernández en diálogo con Miguel Clariá.

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Ante la consulta específica sobre esos dos funcionarios, respondió: "Están renunciados y están aceptadas las renuncias". La pregunta se formuló al menos tres veces y Fernández ratificó la respuesta. En ese intercambio, el secretario aclaró que él era la autoridad a cargo del área y que la reestructuración comprendía a los funcionarios bajo su responsabilidad, aunque todavía desconocía su alcance definitivo.

Ramírez sigue al frente de la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito, de la que depende Silva. La contradicción entre aquella comunicación y su continuidad abrió más cuestionamientos sobre las medidas anunciadas después del femicidio de Agostina Vega, por el que Barrelier permanece detenido e imputado.

Silva, conocido como "Gori", ingresó a la Municipalidad en 2012 y pasó a planta permanente en 2016. Según pudo saber Cadena 3, comenzó a registrar causas judiciales desde 2019, cuando ya formaba parte del personal municipal.

El relevamiento incluye una causa por robo a mano armada en 2019, actuaciones por violencia familiar en 2020 y un expediente por delitos contra la integridad sexual en 2021. Silva estuvo detenido, recuperó la libertad y continuó trabajando en el municipio mientras tenía causas abiertas.

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Otro dato tiene que ver con la fecha en que la Municipalidad aseguró haber tomado conocimiento de su detención actual. El jefe de prensa municipal, Juan Antonelli, comunicó el jueves ante una consulta de la producción de Cadena 3 que el Ejecutivo había sido notificado del arresto recién el miércoles 14 y que, a partir de esa información, se suspendió el pago del sueldo de Silva. Entre el ataque del 27 de septiembre y la fecha de notificación indicada por el municipio transcurrieron 17 días.

El episodio ocurrió en villa La Tribu, dentro de barrio Patricios Oeste. Silva llegó en una motocicleta junto a otro hombre y está acusado de disparar contra una vivienda con una pistola de 9 milímetros, hasta vaciar el cargador.

La presunta motivación fue el cobro de una deuda. Micaela, la dueña de casa, contó a Cadena 3 que había recibido un préstamo de $900 mil de la esposa del inspector y debía devolver 15 cuotas de $300 mil, equivalentes a $4,5 millones.

La mujer había pagado la primera cuota, pero se atrasó con la segunda. El vencimiento era el 17 de septiembre y la balacera ocurrió el 27. Le exigían $10 mil adicionales por cada día de demora.

Micaela señaló a la prestamista como presunta instigadora del ataque. Esa acusación forma parte de los hechos que deberá esclarecer la investigación.

Uno de sus cuatro hijos, de 14 años, sufrió una herida de bala en un pie. La madre aseguró que sigue atemorizada y que no está enviando a sus hijos a la escuela por miedo a represalias. "No tengo cómo explicar el terror que uno tiene en estos momentos para salir afuera", expresó. También sostuvo: "Lo que ellos hicieron con mi hijo no tiene perdón de Dios".

Tras los disparos, los vecinos persiguieron a los dos ocupantes de la motocicleta y lograron reducirlos. Les quitaron el arma y, durante ese episodio, Silva recibió un disparo con esa misma pistola.

El inspector fue internado inicialmente y luego quedó alojado en la cárcel de Bouwer. El otro sospechoso también permanece detenido. La causa está a cargo del fiscal Andrés Godoy.

Informe de Juan Federico.