El FMI prevé una recuperación de la economía argentina en 2027 y pide impulsar la creación de empleo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se mostró confiado en que la economía argentina acelerará su crecimiento durante 2027, pese a haber recortado cerca de dos puntos porcentuales su previsión para este año. El organismo atribuyó la revisión a datos de actividad inferiores a los esperados y señaló que una recuperación gradual de la demanda podría impulsar la expansión en los próximos meses.

Las perspectivas fueron presentadas este viernes 16 de octubre durante una conferencia del Departamento del Hemisferio Occidental, en el marco de las Reuniones Anuales y de Primavera del organismo. Allí, sus autoridades también se refirieron a la revisión del programa con la Argentina, la acumulación de reservas, los vencimientos de deuda y las medidas necesarias para sostener el crecimiento.

El FMI recortó su pronóstico para 2026, pero espera una aceleración

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, reconoció que el organismo redujo su previsión de crecimiento para la Argentina en alrededor de dos puntos porcentuales. Según explicó, la modificación responde principalmente a los datos económicos recibidos durante el año.

Sin embargo, el funcionario aclaró que el ajuste no alteró la perspectiva de mediano plazo. El Fondo espera que la actividad recupere impulso desde ahora y durante 2027, con una expansión más acelerada a medida que se recupere la demanda interna.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Chalk también mencionó el efecto de las condiciones financieras más restrictivas y de una demanda interna que avanzó por debajo de lo previsto. En ese contexto, advirtió que el proceso de ajuste económico no es lineal, aunque sostuvo que las reformas orientadas a eliminar restricciones y obstáculos al crecimiento comienzan a mostrar resultados.

Reformas laborales e inversiones, entre las claves para generar empleo

El director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, puso el foco en la necesidad de que los avances de la estabilización se traduzcan en más actividad y puestos de trabajo.

“Existe un entendimiento compartido con las autoridades argentinas sobre la importancia de extender estas ganancias para lograr un mayor crecimiento y una mayor creación de empleo”, afirmó.

Entre las medidas que consideró relevantes, mencionó el desarrollo de los mercados de capitales, el impulso al financiamiento hipotecario y una mayor flexibilidad laboral. En particular, señaló que la reforma del mercado de trabajo aprobada a comienzos de este año podría contribuir a facilitar la creación de empleo.

Cubeddu también destacó la importancia de avanzar con los proyectos de inversión aprobados. Según indicó, existen iniciativas por más de US$ 50.000 millones y oportunidades para acelerar su ejecución.

Además, mencionó las obras de infraestructura vinculadas con las concesiones viales otorgadas recientemente como otra de las áreas que podrían contribuir a dinamizar la actividad.

Reservas, deuda y revisión del acuerdo con la Argentina

La conferencia también incluyó consultas sobre el programa económico argentino y sus compromisos financieros. Entre los asuntos abordados figuraron la tercera revisión del acuerdo con el FMI, la acumulación de reservas internacionales y los vencimientos de deuda previstos para 2027.

Cubeddu sostuvo que el programa de financiamiento permitiría afrontar los compromisos de deuda previstos para el próximo año. Las cuestiones vinculadas con las reservas y el acceso al financiamiento forman parte de los desafíos que enfrenta el Gobierno para sostener la estabilidad macroeconómica.

Las autoridades del Fondo también analizaron el papel que puede desempeñar el mercado de capitales para ampliar las alternativas de financiamiento de las empresas y facilitar la canalización del ahorro hacia inversiones productivas.

El desafío de extender la recuperación a más sectores

El mensaje del FMI combinó una perspectiva de recuperación para 2027 con un llamado a ampliar los efectos de la estabilización económica. Para el organismo, el crecimiento debe estar acompañado por inversiones, mayor acceso al financiamiento y condiciones que favorezcan la incorporación de trabajadores al empleo formal.

La evolución de la demanda interna y de las condiciones financieras será determinante para el desempeño de la actividad en los próximos meses. Mientras el Fondo reconoce que los resultados de 2026 quedaron por debajo de sus estimaciones iniciales, mantiene su expectativa de una aceleración el año próximo.

El desafío, según plantearon sus funcionarios, será transformar esa eventual mejora macroeconómica en un crecimiento sostenido y en una mayor generación de puestos de trabajo.