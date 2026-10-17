Clima en Salta: cómo estará el tiempo este sábado 17 de octubre

Este sábado 17 de octubre, el clima en Salta se caracterizará por condiciones frescas y lluvias ligeras. La temperatura mínima se registrará en 10° y la máxima alcanzará los 12°. La alta humedad, que se sitúa en un 95%, y la presencia de lluvias, marcarán el día.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de light rain, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 12°, lo que indica que el clima se siente fresco. La visibilidad es de 8273 metros y el viento sopla a 1.54 m/s desde el suroeste, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 10° y la máxima de 12°. La humedad alta y la lluvia ligera podrían generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre. La presión atmosférica se mantiene en 1021 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera, aunque las lluvias persistirán durante el día.

En el pronóstico extendido, para el domingo 18 de octubre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 12°, con lluvias ligeras. El lunes 19 de octubre, la temperatura mínima descenderá a 8° y la máxima alcanzará los 17°, con nubes cubiertas. Para el martes 20 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 24°, con cielos parcialmente nublados. Finalmente, el miércoles 21 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 29°, con pocas nubes.