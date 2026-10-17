Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este sábado 17 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Rosario.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra completamente despejado. La temperatura actual es de 10°, con una sensación térmica de 9°. La humedad es del 52%, lo que proporciona un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el sur-sureste, con una presión atmosférica de 1023 hPa.

El clima hoy sábado 17 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 22°. Las condiciones climáticas serán ideales, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y el viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante toda la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas. El domingo 18 de octubre, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 25°, con cielo despejado. El lunes 19, se espera una mínima de 8° y una máxima de 22°, con algunas nubes dispersas. El martes 20, las temperaturas oscilarán entre 12° y 24°, con cielo despejado. Para el miércoles 21, se anticipa un aumento en las temperaturas, con mínimas de 12° y máximas de 27°, aunque el cielo estará mayormente nublado.