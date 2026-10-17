Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este sábado 17 de octubre

Este sábado 17 de octubre, el clima en Tucumán se caracterizará por un cielo cubierto de nubes, lo que generará un ambiente fresco y húmedo. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica similar. La humedad alcanza el 94%, lo que puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las condiciones actuales, el viento sopla a una velocidad de 2 m/s desde el norte, lo que contribuye a la estabilidad de las nubes en el cielo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y la presión atmosférica se sitúa en 1020 hPa, lo que indica un día sin cambios bruscos en el clima.

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 18°. A lo largo del día, el viento seguirá siendo leve, y no se anticipan lluvias. La combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que el clima se sienta más frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En el pronóstico extendido, se prevé que el domingo 18 de octubre las temperaturas oscilarán entre 12° y 20°, manteniendo el cielo nublado. Para el lunes 19, se anticipa un leve aumento en las temperaturas, con mínimas de 12° y máximas de 25°, aunque el cielo seguirá cubierto. El martes 20, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando mínimas de 14° y máximas de 28°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el miércoles 21 podría haber lluvias ligeras, con mínimas de 19° y máximas de 31°.