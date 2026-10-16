Feria "Estudiar en España": 13 universidades ofrecen carreras, posgrados y becas para argentinos

FOTO: La feria Estudiar en España ofrece alternativas de formación y becas a estudiantes

Trece universidades españolas llegan a la Argentina para presentar su oferta académica y acercar a los estudiantes la posibilidad de continuar su formación en Europa.

La feria "Estudiar en España" se desarrollará durante dos jornadas y permitirá conocer alternativas de carreras de grado, posgrados, estadías temporales y oportunidades de becas.

La iniciativa es organizada por el Centro en Promoción de la Educación Internacional (CEPIE), en colaboración con la Consejería de Educación de España en el Cono Sur, y forma parte de una recorrida que también incluye otros países de la región, como Uruguay.

Pablo Acosta, director de la Unidad de Internacionalización de la Educación Superior de España, en diálogo con Cadena 3 explicó que los estudiantes latinoamericanos muestran especial interés por determinadas áreas de formación.

“Todo lo referente a administración de empresas y negocios y derecho. Luego, en lo que son las ciencias sociales, comunicación y periodismo. Y, en tercer lugar, las ingenierías, la arquitectura y todo lo relativo a tecnología y ciencias de la salud”, detalló.

Según el funcionario, esas tres grandes áreas concentran cerca del 90% de las preferencias de los estudiantes extranjeros que eligen España para formarse.

Las cifras reflejan un aumento en la cantidad de argentinos que acceden a la educación superior española. De acuerdo con los datos aportados por Acosta, durante el ciclo lectivo 2018-2019 se registraron 1.274 estudiantes argentinos que cursaban titulaciones completas. En 2024-2025, el número ascendió a 1.772.

En cuanto a los programas de movilidad temporal, la cifra pasó de 774 a 1.043 estudiantes durante el mismo período.

Actualmente, el sistema universitario español cuenta con 2.815 estudiantes argentinos activos, según los datos citados por el director. De ese total, el 54% cursa carreras de grado, el 30% realiza estudios de máster y el 16% está en programas de doctorado.

Esto significa que buena parte de quienes eligen España realizan estadías prolongadas, de varios años, para completar su formación académica y obtener un título.

Uno de los aspectos destacados por Acosta es el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y grados académicos entre Argentina y España, que facilita el acceso de los estudiantes argentinos al sistema universitario español.

En el caso de las universidades públicas, los aspirantes deben gestionar la acreditación de sus calificaciones mediante la plataforma UNEDasiss, que permite adaptar las notas al sistema español. Algunas carreras, como Medicina, pueden exigir calificaciones de acceso más elevadas y requisitos adicionales.

Para ingresar a una universidad privada, en tanto, se deben cumplir las condiciones y pruebas establecidas por cada institución.

De esta manera, los interesados pueden consultar qué documentación necesitan, cuáles son los requisitos de admisión y qué alternativas se ajustan a su formación previa.

El financiamiento es otra de las cuestiones centrales para quienes evalúan viajar. Durante la feria, los visitantes podrán informarse sobre las becas disponibles y las posibilidades de combinar distintas ayudas, según las condiciones de cada programa.

Entre las alternativas mencionadas se encuentran las vinculadas con universidades de Madrid y el Colegio Mayor Argentino Nuestra Señora de Luján, dependiente del Estado argentino y situado en el ámbito de la Universidad Complutense de Madrid.

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La propuesta busca acercar información concreta a quienes desean estudiar en el exterior, pero necesitan conocer los costos, las opciones de alojamiento y las posibilidades de obtener apoyo económico.

La feria "Estudiar en España" representa así una oportunidad para que estudiantes argentinos despejen dudas directamente con representantes de las universidades y conozcan las alternativas para iniciar una carrera, realizar un máster o acceder a una experiencia de intercambio académico.

La feria “Estudiar en España” 2026 se realizará el 17 y 18 de octubre de 2026 de 15 a 19 hs. en el Instituto Gallego Hispano-Argentino Santiago Apóstol (Paso 51, Balvanera, CABA), con entrada libre y gratuita (con posibilidad de acreditación en el ingreso o inscripción previa según la institución organizadora)

Entrevista de "Amamos Argentina".