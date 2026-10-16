Estudiantes recurre al TAS para habilitar a Rojo tras el rechazo de Conmebol en la Libertadores

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- Estudiantes de La Plata ha presentado una solicitud formal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con el fin de habilitar a Marcos Rojo para participar en la Copa Libertadores, luego de que la Conmebol decidiera no aceptar la inscripción del defensor para la serie de semifinales contra Flamengo.

El organismo rector del fútbol sudamericano le bajó el pulgar al zaguero, a pesar de que su fichaje ya estaba registrado en el sistema Comet de la AFA desde el 9 de octubre, con el objetivo de reemplazar al lesionado Gabriel Neves.

La comisión directiva del "Pincha" emitió un comunicado oficial enérgico tras el revés administrativo, donde, apoyándose en un expediente con antecedentes favorables, busca revertir la decisión para contar con el defensor que surgió de su cantera, quien llegó desde Racing tras negociaciones extensas debido a las suspensiones de los centrales titulares del equipo.

La sanción generó un fuerte impacto deportivo justo horas antes del partido de ida que se disputó en el estadio UNO, ya que el director técnico de Estudiantes, Alexander Medina, expresó su descontento en conferencia de prensa tras el empate sin goles contra el equipo brasileño.

El entrenador uruguayo reveló que fue informado de la inhabilitación por el director deportivo Marcos Angeleri al inicio de la concentración, lo que obligó a realizar un cambio de última hora en el planteo táctico, incluyendo a Ramiro Funes Mori en la alineación titular.

Medina cuestionó la falta de claridad en las normativas del área jurídica de la Conmebol y la AFA, y enfatizó la incomodidad de haber trabajado bajo la incertidumbre de un fallo inesperado.