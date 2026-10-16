Candela Arizaga no asistirá a declarar en la causa contra Facundo Moyano

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- La influencer Candela Arizaga no se presentará a brindar declaración el próximo lunes 19 de octubre, según un escrito presentado por su abogado, mientras se encuentra en Madrid, junto a Facundo Moyano, quien está imputado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad contra Arizaga.

Si bien la joven había sido citada para responder a una serie de preguntas con el fin de entender si fue víctima de alguna presión, el letrado Roberto Herrera solicitó que se deje sin efecto la entrevista dispuesta.

Además, ante la posibilidad de que el gremialista y la influencer regresen juntos al país, a pesar de la restricción de acercamiento que pesa sobre Moyano, el letrado, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, afirmó: "Juntos no vuelven".

En el escrito presentado por la representación legal de Candela, se enfatizó: "Vengo a poner en conocimiento de esa Fiscalía la decisión de mi patrocinada de no concurrir a la entrevista nuevamente fijada para el día 19 de octubre de 2026"; a acompañar el informe psicológico elaborado por su profesional tratante; y a solicitar que, ponderadas las circunstancias que se exponen, se reconsidere la necesidad de dicha convocatoria y se deje sin efecto la entrevista dispuesta.

Asimismo, el escrito redactado por Herrera y difundido por la periodista Maribel Leone, aclaró: "Mi patrocinada no instó la acción penal en estas actuaciones. Con posterioridad a la adopción de la medida cautelar dispuesta respecto del Sr. Facundo Moyano", manifestó expresamente su voluntad de que aquella fuera revisada y revertida, haciendo saber que ambos desean continuar con su relación de pareja y preservar el vínculo.

"Asimismo, la señorita Arizaga ya fue entrevistada oportunamente, por lo que su versión y su voluntad respecto de los hechos constan en las actuaciones. Por ello, se solicita que, antes de disponer una nueva entrevista, se examine si existen aspectos concretos, nuevos o pendientes de aclaración que no puedan ser valorados a partir de lo ya actuado", añadió.

Dentro de los fundamentos detallados en el escrito, se destaca la voluntad actual de no comparecer, ya que la joven no desea someterse a una nueva entrevista; además, considera que comparecer nuevamente ante la sede fiscal sería un acto de revictimización.