Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 16 de octubre.
El sorteo número 26589 de la quiniela nocturna se realizó el viernes 16 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 9132, correspondiente a A primera (Dinero). Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26589, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el viernes 16 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 9132, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Dinero).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9132
2° 6503
3° 0842
4° 8568
5° 9193
6° 4066
7° 6816
8° 8905
9° 6014
10° 2367
11° 2914
12° 2475
13° 9700
14° 6049
15° 8028
16° 8986
17° 4019
18° 5288
19° 0498
20° 7439
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26589 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 16 de octubre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9132.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como A primera (Dinero).
¿Cuáles son los otros números?
Los otros números son 6503, 0842, 8568, entre otros.