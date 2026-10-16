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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 16 de octubre.

El sorteo número 26589 de la quiniela nocturna se realizó el viernes 16 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 9132, correspondiente a A primera (Dinero). Conocé todos los resultados.

16/10/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 26589, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el viernes 16 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 9132, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Dinero).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9132
2° 6503
3° 0842
4° 8568
5° 9193
6° 4066
7° 6816
8° 8905
9° 6014
10° 2367
11° 2914
12° 2475
13° 9700
14° 6049
15° 8028
16° 8986
17° 4019
18° 5288
19° 0498
20° 7439

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26589 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 16 de octubre a las 21:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9132.

¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como A primera (Dinero).

¿Cuáles son los otros números?
Los otros números son 6503, 0842, 8568, entre otros.

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