Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 16 de octubre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El número de sorteo 26589, correspondiente a la quiniela nocturna, se llevó a cabo el viernes 16 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 9132, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Dinero).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9132

2° 6503

3° 0842

4° 8568

5° 9193

6° 4066

7° 6816

8° 8905

9° 6014

10° 2367

11° 2914

12° 2475

13° 9700

14° 6049

15° 8028

16° 8986

17° 4019

18° 5288

19° 0498

20° 7439