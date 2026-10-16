Alerta por tormentas en Córdoba: prevén ráfagas intensas y posible caída de granizo

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El Observatorio Hidro-meteorológico Córdoba emitió una alerta por tormentas para gran parte de la provincia, con fenómenos previstos desde el mediodía de este viernes 16 de octubre y durante la noche.

El aviso alcanza a las zonas serrana, centro y norte de Córdoba. Según el organismo, las condiciones meteorológicas podrían incluir ráfagas intensas de viento, abundante caída de agua en períodos breves y actividad eléctrica. Además, no se descarta la caída de granizo.

Hasta cuándo rige la alerta por tormentas

El pronóstico advierte que las tormentas y lluvias fuertes podrían extenderse durante la tarde y la noche de este viernes, además de la madrugada del sábado 17 de octubre.

El área metropolitana de Córdoba también podría verse afectada, con ráfagas provenientes del sector sur-suroeste.

/Inicio Código Embebido/

#ATENCIÓN ?? Se prevén tormentas y lluvias fuertes para esta tarde-noche y la madrugada del sábado. El @HidroCordoba advierte sobre posibles tormentas, caída de granizo y ráfagas del sur-suroeste en Córdoba y gran parte del área metropolitana. ?? Las condiciones podrían reducir la visibilidad. Circulá con precaución. — Municipalidad de Córdoba (@MuniCba) October 16, 2026

/Fin Código Embebido/

Recomiendan circular con precaución

Ante la posibilidad de precipitaciones intensas y viento, las condiciones podrían reducir la visibilidad y complicar la circulación en calles y rutas.

Se recomienda conducir con precaución, disminuir la velocidad ante la lluvia y mantenerse atentos a las actualizaciones de los organismos meteorológicos oficiales.