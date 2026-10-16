Así anunció TN la muerte de Fernando Confessore: "Estamos en shock"

La señal de noticias Todo Noticias (TN) vivió un inicio de jornada atravesado por el dolor tras confirmarse la muerte del reconocido meteorólogo Fernando Confessore, histórico integrante del canal a los 58 años.

La triste novedad fue anunciada en vivo durante la primera mañana por el conductor Mario Massaccesi, quien interrumpió la programación para compartir la noticia con la audiencia: "Es la última noticia, la que no quisiéramos dar, pero además nos toca de cerca. Murió hace un rato nada más nuestro compañero Fernando Confessore, el que vos conocés como el del tiempo, Confe".

Massaccesi detalló la reserva con la que se manejó la información en los primeros momentos antes del anuncio público. "Esto es una información que nos acaba de llegar de voz de su familia. Hasta hace un rato la idea aquí era no dar la información justamente por el pedido de su mujer, a quien amaba Fernando Confessore, y también por respeto a sus hijas. Mantuvimos esta información por pedido de la familia en absoluta discreción hasta tanto se enterara el resto de los familiares", explicó.

El periodista repasó con emoción la extensa trayectoria de Confessore en el canal y el vínculo profesional y personal construido a lo largo de tres décadas. "Entró en Todo Noticias, aquí en el canal, en diciembre de 1995. Imagínense la cantidad de años compartidos con él en distintos horarios, en distintos programas, en distintas situaciones", recordó, para luego agregar sobre su personalidad en el día a día del canal: "Un compañero entrañable. La noticia nos sacude, nos revuelca, nos deja en estado de shock. Esto ocurrió esta madrugada".

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Asimismo, el conductor remarcó la faceta humana de "Confe", a quien describió como un hombre "de perfil muy bajo en su vida personal", apasionado por el fútbol e hincha de Boca, pero por sobre todo "un compañero que siempre se dedicó a lo suyo, que no tenía problemas con nadie".

Finalmente, Massaccesi cerró el sentido mensaje expresando el dolor del equipo del canal y el compromiso de seguir adelante para recordarlo de la mejor manera. "Estamos amaneciendo con esta noticia, nos vamos a reacomodar a partir de ahora como podamos. Yo creo que la mejor manera de honrar a un compañero que se va es haciendo lo mejor posible nuestro trabajo, poniendo un adicional. Lo vamos a despedir con lo mejor que sabemos hacer, que es con nuestro trabajo, y el recuerdo de las charlas", concluyó antes de dar paso a un breve silencio en señal de respeto.

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