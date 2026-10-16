En China, recibirse tiene plazo: cómo funciona el sistema universitario público

FOTO: Del examen de ingreso al título: cómo es la vida universitaria en China.

El sistema universitario de China combina carreras de grado que suelen durar cuatro o cinco años con plazos máximos para completarlas, seguimiento del rendimiento académico y cobro de aranceles en instituciones públicas. Las condiciones de cursado, recuperación de materias y permanencia dependen del reglamento de cada universidad.

Un informe de Cadena 3 desde la República Popular China permitió conocer características de un modelo que asigna un papel central a la educación superior y a la formación de técnicos y profesionales para acompañar el desarrollo económico y tecnológico.

La dimensión de esa estructura es considerable: el Ministerio de Educación chino registró 3.196 instituciones de educación superior en junio de 2026, entre establecimientos universitarios, centros de formación técnica y entidades destinadas a la educación de adultos. La oferta incluye instituciones públicas y privadas.

En carreras como Economía, Derecho, Letras y distintas ramas de las Ciencias, la duración habitual es de cuatro años. Arquitectura, Medicina clínica y algunas ingenierías pueden requerir cinco, mientras que determinados programas integrados de Medicina se extienden a ocho.

La formación técnica también ocupa un lugar destacado, con trayectos que habitualmente demandan tres años. Para quienes continúan con estudios de posgrado, las maestrías suelen sumar entre dos y tres años, y los doctorados, entre tres y cuatro, aunque existen diferencias según el programa.

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Una de las características del sistema es que la permanencia como estudiante tiene límites definidos. Sin embargo, los seis años mencionados para completar una carrera de cuatro años no constituyen un máximo uniforme para todo el país.

La Universidad de Shanghái, por ejemplo, establece un límite de seis años para sus carreras de cuatro y de siete para las de cinco, con extensiones excepcionales hasta ocho. Su reglamento también contempla condiciones particulares para determinadas interrupciones de los estudios.

No completar la formación dentro del período autorizado puede derivar en la baja del estudiante sin obtener el título correspondiente. La normativa nacional permite a las instituciones adoptar esa medida cuando no se cumplen los requisitos académicos o se supera el tiempo previsto.

Los exámenes y la recuperación de materias también están reglamentados. Algunas universidades ofrecen un recuperatorio después de una evaluación desaprobada y exigen recursar si el alumno vuelve a fallar, como ocurre en el régimen publicado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shandong. La cantidad de oportunidades y sus condiciones deben consultarse en cada institución.

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Según lo descripto en el informe, la acumulación de materias desaprobadas puede activar advertencias académicas y un seguimiento más cercano para identificar dificultades y evitar que el atraso se profundice.

Otro aspecto central es el financiamiento. Las universidades públicas chinas cobran aranceles. El relevamiento presentado por Cadena 3 ubicó los valores anuales de determinadas carreras entre 4.000 y 8.000 yuanes, la moneda china.

Esos montos son orientativos y varían según la institución y la especialidad. La Universidad de Comunicación de China, por ejemplo, publica valores diferentes para carreras generales, idiomas, disciplinas artísticas y programas de cooperación internacional.

El acceso tiene entre sus principales vías al gaokao, el examen de ingreso a la educación superior que los jóvenes suelen rendir al terminar la escuela secundaria. La preparación para esa instancia y la competencia por las vacantes forman parte de la experiencia educativa descripta en la cobertura.

Muchos estudiantes viven en residencias universitarias. El informe también describió campus con horarios de descanso y apagado de luces en los alojamientos, como parte de la organización cotidiana.

Los límites de permanencia conviven con mecanismos para atender situaciones particulares. La normativa contempla interrupciones autorizadas, protección de la condición de estudiante durante el servicio militar y disposiciones especiales para quienes suspenden temporalmente sus estudios para emprender. También permite solicitar cambios de carrera, sujetos a requisitos y procedimientos institucionales.

Las instituciones chinas también reciben estudiantes extranjeros. Sus condiciones de ingreso, aranceles y posibilidades de acceder a becas dependen de la universidad y del programa elegido.

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Informe de Agustina Vivanco, enviada especial de Cadena 3 a China.