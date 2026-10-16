El CEO de YPF dijo que la biorrefinería en San Lorenzo generará "USD 500 millones por año"

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó las oportunidades que el desarrollo energético argentino puede generar para Santa Fe y confirmó que la reactivación de la planta de San Lorenzo permitirá avanzar con una biorrefinería que demandará una inversión de 400 millones de dólares. Antes de su presentación ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Rosario, el directivo habló con Cadena 3 y remarcó la importancia de recuperar infraestructura industrial, crear puestos de trabajo y ampliar las exportaciones desde la región.

“Me parece que es muy importante”, afirmó Marín al referirse al proyecto para recuperar la actividad de la antigua refinería de San Lorenzo. Recordó que, cuando llegó a la conducción de YPF, encontró una instalación abandonada y comenzó a buscar alternativas para darle un nuevo destino productivo. “Yo creo que tiene que haber una biorrefinería. Si no hay, te devuelvo el activo”, contó que le dijo al gobernador Maximiliano Pullaro cuando conversaron sobre las posibilidades de reactivación de la planta.

La iniciativa avanzó a partir de un acuerdo con Essential Energy, el holding liderado por el empresario rosarino Federico Pucciariello. Marín explicó que el proyecto apunta a producir combustibles sostenibles para la aviación, conocidos como SAF, además de elaborar aceite vegetal modificado. La venta de la producción futura a la francesa TotalEnergies fue uno de los pasos centrales para avanzar con el emprendimiento. “Vamos a hacer una biorrefinería, la primera biorrefinería de la República Argentina”, sostuvo el titular de YPF.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Marín y Pucciariello.

/Fin Código Embebido/

El plan contempla una inversión de 400 millones de dólares y el inicio de la producción en 2030. Según Marín, la compañía deberá avanzar ahora con el financiamiento del proyecto, mientras que el acuerdo comercial permitirá asegurar un destino para la producción. “Va a generar esa compañía unos 500 millones de dólares de exportaciones por año”, afirmó. El directivo consideró que el emprendimiento representa una oportunidad para transformar una instalación sin actividad en una unidad industrial orientada al mercado internacional.

El impacto, según planteó, no se limitará a las ventas externas. Marín destacó que la recuperación de la planta permitirá generar empleo y reactivar parte de la actividad industrial del cordón del Gran Rosario. “Está bueno porque generamos puestos de trabajo”, afirmó, y valoró que un activo que estaba abandonado pueda volver a producir. También mencionó la importancia de recuperar la vida social que rodeaba a la instalación y de impulsar nuevamente la actividad en su entorno.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La biorrefinería forma parte de una estrategia energética nacional que, de acuerdo con Marín, puede beneficiar a provincias que no son productoras de petróleo y gas. Actualmente, YPF trabaja con unas 5.600 pequeñas y medianas empresas y espera ampliar esa red a medida que crezcan los proyectos de Vaca Muerta y GNL. “Más federal que YPF no existe”, afirmó durante la entrevista, al explicar que la expansión de la compañía requiere proveedores y servicios de distintas regiones del país.

Marín estimó que la industria energética podría generar más de 50.000 millones de dólares en exportaciones a partir de 2030. También anticipó que las ventas externas de YPF podrían acercarse a los 25.000 millones de dólares el próximo año. “Nuestra mayor contribución al país” será el ingreso de divisas, sostuvo, y consideró que esos recursos pueden contribuir a fortalecer la economía nacional y abrir nuevas oportunidades para las industrias regionales.

El directivo advirtió, sin embargo, que el crecimiento exigirá una mayor disponibilidad de trabajadores capacitados. Mencionó que la expansión de los proyectos energéticos demandará ingenieros, técnicos, operarios y especialistas en nuevas tecnologías. “La cantidad de puestos laborales que se van a necesitar va a ser difícil” de cubrir, alertó. También destacó que YPF procesa más de 3.000 millones de datos por día y que el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial será cada vez más importante para mejorar la productividad.

Durante la entrevista, Marín explicó además que YPF busca evitar que la volatilidad internacional del petróleo se traslade de forma abrupta a los precios de los combustibles. Para eso, implementó un mecanismo de compensación que permite amortiguar las subas y bajas. “No podemos aumentar hoy 30% la nafta, mañana bajarla a 15%, pasado aumentarla a 35%”, explicó. El objetivo, dijo, es dar mayor previsibilidad a los consumidores sin comprometer la sustentabilidad económica de la empresa.

Finalmente, Marín anunció que YPF instalará supercargadores de Tesla en estaciones de servicio a partir del próximo año. La primera red permitirá conectar Buenos Aires con Rosario, Santa Fe y Córdoba, además de otros corredores. El anuncio se suma al proyecto de San Lorenzo y refuerza la apuesta por nuevas actividades energéticas en la región. Para el CEO, la combinación de inversiones, empleo y exportaciones puede convertir a la energía en un motor de desarrollo que trascienda a las provincias productoras y alcance a todo el país.

Entrevista de Hernán Funes.