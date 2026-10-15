“Avenida Brasil 2”: el regreso de un hito televisivo que vuelve a generar expectativa en la región

FOTO: La primera parte de la telenovela fue un "boom" en el gigante sudamericano.

En diálogo con Cadena 3, la periodista brasileña Inahia Castro analizó este jueves a la noche el impacto del anuncio de la segunda parte de la aclamada telenovela “Avenida Brasil”.

Durante la entrevista, Castro recordó el fenómeno sin precedentes que representó la primera entrega en 2012, cuando el capítulo final paralizó a Brasil reuniendo a cerca de 50 millones de espectadores frente a la pantalla, además de cosechar una repercusión masiva en Argentina.

Al repasar las claves de aquel éxito, la periodista explicó que la producción logró conectar profundamente con la identidad cultural de su país al ambientar la historia en la periferia de Río de Janeiro.

Asimismo, destacó la maestría del autor João Emanuel Carneiro para construir tramas dinámicas y personajes complejos, que mantenían en vilo al público todas las noches a las 21, en el horario central de la televisión brasileña.

Respecto a este nuevo lanzamiento, Castro remarcó que se trata de un hito histórico, ya que es la primera vez en la televisión de Brasil que una telenovela tiene una secuela directa con su elenco original, en lugar de una adaptación o versión modificada.

En ese sentido, subrayó que existe una gran curiosidad por descubrir cómo se retomará el argumento años después y de qué manera han evolucionado sus icónicos personajes.

No obstante, la periodista advirtió sobre los desafíos de adaptar la producción a los nuevos tiempos, señalando que los hábitos de consumo de la audiencia han cambiado radicalmente.

Explicó que las nuevas generaciones consumen menos televisión tradicional, por lo que la estrategia publicitaria dependerá fuertemente de las redes sociales y los recortes digitales para atraer al público joven, mientras se refleja la realidad social y política actual del país.

Finalmente, Castro consideró que, si bien toda continuidad conlleva el riesgo de medirse con la vara alta dejada por la obra original, la producción cuenta con un equipo talentoso capaz de convertir esta entrega en un nuevo suceso.

Además, resaltó que la reemisión actual de la primera temporada en la televisión brasileña servirá para revitalizar el entusiasmo de los fanáticos históricos y enganchar a nuevas audiencias de cara al esperado estreno.

Entrevista de “Turno Noche”.