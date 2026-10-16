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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este viernes 16 de octubre

Este viernes 16 de octubre, Salta presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 10° y 16°. Se espera cielo nublado y alta humedad. Conocé todos los detalles del pronóstico extendido.

16/10/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 12°, y la humedad alcanza el 92%. La visibilidad es de 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica se sitúa en 1022 hPa.

El clima hoy viernes 16 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 16°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo mayormente nublado, sin probabilidades de lluvias. La humedad alta puede generar una sensación de frescura durante el día. El viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente fresco en la mañana y la tarde.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. El sábado 17 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 11°, con lluvias ligeras. El domingo 18 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 13°, también con lluvias ligeras. Para el lunes 19 de octubre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 17°, con cielo nublado. El martes 20 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 23°, con pocas nubes. Finalmente, el miércoles 21 de octubre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 28°, con cielo despejado.

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