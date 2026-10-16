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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este viernes 16 de octubre

Este viernes 16 de octubre, Santa Fe tendrá temperaturas que oscilarán entre 14° y 21°. Se espera un día con cielo parcialmente nublado y condiciones de viento leves.

16/10/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Este viernes 16 de octubre, el clima en Santa Fe se presentará con temperaturas que variarán entre los 14° y 21°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo con nubes dispersas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura se sitúa en 15°, con una sensación térmica similar. La humedad es del 89%, lo que puede generar una leve sensación de incomodidad. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el sur.

Para el día de hoy, se espera una mínima de 14° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento seguirán siendo suaves, y no se prevén lluvias. La presión atmosférica se mantiene en 1018 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

En el pronóstico extendido, se anticipan días con temperaturas agradables. Para el sábado 17 de octubre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 21°, con pocas nubes. El domingo 18 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 7° y 21°, con cielo despejado. A medida que avanza la semana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando máximas de hasta 26° el jueves 22 de octubre.

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