Alerta amarilla por tormentas en Córdoba con posible caída de granizo: las zonas afectadas
La advertencia abarca a la Capital y varios departamentos del interior. La mayor probabilidad de precipitaciones se concentra en la tarde y la noche de este jueves. En la nota, todos los detalles.
15/10/2026 | 14:41Redacción Cadena 3
FOTO: Alerta por tormentas en Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
FOTO: Alerta por tormentas en Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la ciudad de Córdoba y distintos sectores del interior provincial durante este jueves 15 de octubre. Se esperan fenómenos localmente fuertes, con abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas intensas.
La advertencia comprende los departamentos Capital, Totoral, Ischilín, Colón, Punilla, Santa María, Calamuchita, San Alberto, Pocho, Minas, San Javier y Cruz del Eje, además del noroeste de Río Cuarto.
Por su parte, la Municipalidad de Córdoba informó, a través del Observatorio Hidrometeorológico, que existe una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones con acumulados moderados durante la tarde y la noche. El reporte vincula la inestabilidad con la presencia de aire húmedo en la atmósfera.
El informe municipal también contempla eventual caída de granizo y ráfagas del sur-suroeste, con un área de cobertura que incluye a la Capital y gran parte del área metropolitana.
/Inicio Código Embebido/
Escándalo en Córdoba. Detuvieron a un inspector del área donde trabajó Barrelier por balear una casa para cobrar una deuda
Eric Silva está señalado por participar del ataque junto a otro hombre en barrio Patricios Oeste. Una bala rozó a un niño y los vecinos atraparon a los sospechosos e intentaron lincharlos.
/Fin Código Embebido/
Según el pronóstico del SMN, la probabilidad de precipitaciones será de entre el 40% y el 70% durante la tarde y la noche. La temperatura máxima prevista es de 19 °C, con vientos del sudeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Para la noche se anticipan tormentas fuertes y una temperatura de 16 °C. El viento continuará desde el sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Para las primeras horas de la jornada, el reporte había previsto lluvias aisladas durante la madrugada, con una temperatura de 11 °C, una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40% y viento del sur de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Para la mañana, anticipaba chaparrones, 12 °C y viento del sudeste de igual intensidad.
/Inicio Código Embebido/
Protesta en Córdoba. Marcha universitaria en Córdoba: a qué hora comienza y cuáles serán los cortes de tránsito
La quinta Marcha Federal Universitaria tendrá su concentración desde las 15 en Ciudad Universitaria y avanzará hacia Plaza España y bulevar San Juan.
/Fin Código Embebido/
La inestabilidad estará acompañada por un descenso paulatino de la temperatura. Para los próximos días, el pronóstico informado mantiene condiciones templadas y nubosidad, con una mejora gradual hacia el domingo:
• Viernes 16: mínima de 13 °C y máxima de 18 °C.
• Sábado 17: mínima de 12 °C y máxima de 18 °C.
• Domingo 18: mejora paulatina, con una mínima de 12 °C y una máxima de 20 °C.
• Lunes 19: cielo parcialmente nublado, con una mínima de 13 °C y una máxima de 20 °C.
• Martes 20: ascenso gradual de la temperatura, con una mínima de 14 °C y una máxima de 21 °C.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
/Inicio Código Embebido/
Oportunidades laborales. Buscan empleados para jornadas de 4 horas en Córdoba: cuánto pagan
La Municipalidad abrió vacantes de entrenamiento laboral en varios barrios. Son turnos de media jornada en comercios e industrias, con sueldos de hasta $400.000 y duración de hasta 6 meses.
/Fin Código Embebido/
-
Lectura rápida
¿Qué alerta emitió el SMN? El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para la ciudad de Córdoba y sectores del interior provincial.
¿Cuándo se espera el fenómeno? Se esperan fenómenos localmente fuertes durante el jueves 15 de octubre.
¿Dónde se aplica la alerta? La alerta abarca los departamentos Capital, Totoral, Ischilín, Colón, Punilla, Santa María, Calamuchita, San Alberto, Pocho, Minas, San Javier, Cruz del Eje y el noroeste de Río Cuarto.
¿Cómo se prevén las condiciones climáticas? Se anticipan tormentas fuertes, con temperaturas que oscilarán entre 11 °C y 19 °C y vientos del sudeste.
¿Por qué hay inestabilidad? La inestabilidad se vincula con la presencia de aire húmedo en la atmósfera, según el informe de la Municipalidad de Córdoba.