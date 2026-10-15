Alerta amarilla por tormentas en Córdoba con posible caída de granizo: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la ciudad de Córdoba y distintos sectores del interior provincial durante este jueves 15 de octubre. Se esperan fenómenos localmente fuertes, con abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas intensas.

La advertencia comprende los departamentos Capital, Totoral, Ischilín, Colón, Punilla, Santa María, Calamuchita, San Alberto, Pocho, Minas, San Javier y Cruz del Eje, además del noroeste de Río Cuarto.

Por su parte, la Municipalidad de Córdoba informó, a través del Observatorio Hidrometeorológico, que existe una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones con acumulados moderados durante la tarde y la noche. El reporte vincula la inestabilidad con la presencia de aire húmedo en la atmósfera.

El informe municipal también contempla eventual caída de granizo y ráfagas del sur-suroeste, con un área de cobertura que incluye a la Capital y gran parte del área metropolitana.

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Según el pronóstico del SMN, la probabilidad de precipitaciones será de entre el 40% y el 70% durante la tarde y la noche. La temperatura máxima prevista es de 19 °C, con vientos del sudeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para la noche se anticipan tormentas fuertes y una temperatura de 16 °C. El viento continuará desde el sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para las primeras horas de la jornada, el reporte había previsto lluvias aisladas durante la madrugada, con una temperatura de 11 °C, una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40% y viento del sur de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Para la mañana, anticipaba chaparrones, 12 °C y viento del sudeste de igual intensidad.

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La inestabilidad estará acompañada por un descenso paulatino de la temperatura. Para los próximos días, el pronóstico informado mantiene condiciones templadas y nubosidad, con una mejora gradual hacia el domingo:

• Viernes 16: mínima de 13 °C y máxima de 18 °C.

• Sábado 17: mínima de 12 °C y máxima de 18 °C.

• Domingo 18: mejora paulatina, con una mínima de 12 °C y una máxima de 20 °C.

• Lunes 19: cielo parcialmente nublado, con una mínima de 13 °C y una máxima de 20 °C.

• Martes 20: ascenso gradual de la temperatura, con una mínima de 14 °C y una máxima de 21 °C.

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