Histórico: Belgrano vence a Independiente del Valle en su debut en la Copa Libertadores femenina

FOTO: El femenino de Belgrano enfrenta a Independiente del Valle. (Prensa CAB)

Belgrano inicia este jueves un capítulo histórico para su fútbol femenino: debuta en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle, el equipo anfitrión, por la primera fecha del Grupo B.

El encuentro se disputa desde las 17 en Quito, con transmisión de TyC Sports Play y Pluto TV.

"Las Piratas" son las únicas representantes de Argentina en el torneo continental, un desafío que el plantel afronta con la ilusión de dejar su marca en la competencia.

En la previa del estreno, el club de barrio Alberdi difundió un video en el que las futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por “La Pomu” Sánchez palpitaron el acontecimiento. En las imágenes, las jugadoras se tapan un ojo y lanzan un grito que resume la expectativa del equipo: “¡Llegaron las Piratas!”.

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Con esa ilusión, Belgrano se prepara para su estreno internacional, en una participación que ya representa un hito para la historia de su fútbol femenino.

El partido comenzó con ambos equipos intentando hacerse cargo de la pelota y atacar a través de ella. Belgrano se centró en atacar por los extremos, especialmente el derecho con la presencia de Alaides Paz.

La primera chance clara se dio a los quince minutos a favor del equipo local. Tras un centro desde el costado derecho, la delantera Guerra definió por arriba desde el área chica.

PARTIDO EN DESARROLLO