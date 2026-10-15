Argentina venció a Italia y se clasificó a las semifinales del Mundial de hockey sobre patines

FOTO: Argentina sueña en el Mundial de hockey sobre patines.

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Argentina venció a Italia por 4 a 1 y se clasificó semifinalista del Mundial de hockey sobre patines que se desarrolla en Asunción del Paraguay.

En el “Pabellón Arena”, desde donde transmite Cadena 3 Argentina en vivo, convirtieron Romero (por 2), Martínez (el goleador) y Navarro para abrochar el triunfo en los cuartos de final.

Además, la primera instancia de playoffs continuará así:

España y Chile, por el mismo camino de Argentina.

Portugal-Angola y Francia-Suiza, del otro lado de la llave.

Las semifinales tendrán lugar el viernes. El sábado habrá descanso y el domingo será la gran final, desde las 19.

Recordemos que Cadena 3 Argentina, a través de “Platea Numerada”, transmite en vivo cada encuentro del seleccionado, con Mario Celedón en los relatos y Ariel Ortiz y Mario Márquez en los comentarios.

Las emisiones diarias están al aire en Cadena 3 Mendoza y Cadena 3 San Juan, además de las Plataformas (Sitio Web y App de Cadena 3 Argentina).