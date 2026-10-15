Qué es la necrosis genital que aqueja a Leonardo Cositorto

El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, fue internado de urgencia en el Hospital José Ramón Vidal de la ciudad de Corrientes y será sometido a una cirugía de más de cuatro horas debido a un cuadro de necrosis genital.

El procedimiento contempla el desbridamiento quirúrgico, es decir, la extirpación del tejido muerto y la limpieza profunda de la zona para frenar el avance del daño.

La necrosis genital es una emergencia médica crítica caracterizada por la muerte de los tejidos en la zona genital o el periné. Se origina principalmente por la interrupción súbita del flujo sanguíneo (isquemia) o por infecciones bacterianas extremadamente agresivas y de rápida progresión, como la gangrena de Fournier.

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También puede ser desencadenada por complicaciones de diabetes avanzada, afecciones renales, priapismo prolongado o el uso de dispositivos con efecto torniquete.

Sintomatología de alerta y diagnóstico

Esta patología presenta señales de alarma claras que requieren atención hospitalaria inmediata:

Dolor e inflamación: malestar perineal o genital intenso y desproporcionado, acompañado de hinchazón (edema), enrojecimiento y calor.

Cambios en la piel: coloración oscura, azulada, grisácea o negra en la zona afectada.

Señales de infección: aparición de ampollas, secreciones con mal olor, crepitación (sensación de crujido bajo la piel por gas acumulado) y fiebre alta con escalofríos.

Compromiso general: mareos y signos de infección generalizada o sepsis, un cuadro que pone en riesgo la vida del paciente.

Cuadro clínico y tratamiento de urgencia

El abordaje de la necrosis genital combina la intervención quirúrgica inmediata para remover el tejido comprometido junto con la administración de antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa. En las fases posteriores, los pacientes suelen requerir soporte en terapia intensiva, monitoreo hemodinámico y, tras la superación de la etapa aguda, cirugías reconstructivas de la zona afectación.

En el caso de Cositorto, quien permanece detenido tras sus condenas por estafa, la intervención requiere varios días de recuperación postoperatoria en el centro de salud, bajo un estricto operativo de custodia policial dentro y fuera del establecimiento.