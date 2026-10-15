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Choque entre minibús y tren en el Eurotúnel deja 19 heridos y provoca suspensión del servicio

Un minibús impactó contra un tren en el Eurotúnel, provocando 19 heridos. Dos personas están graves. El tráfico transfronterizo se suspendió brevemente, pero ya se reanudó.

15/10/2026 | 19:34Redacción Cadena 3

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Choque entre minibús y tren en el Eurotúnel deja 19 heridos y provoca suspensión del servicio

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PARÍS (AP) — Un minibús chocó el jueves contra un tren que transportaba vehículos en el Eurotúnel que conecta a Francia e Inglaterra, dejando 19 heridos y causando una breve suspensión en el tráfico transfronterizo, informaron las autoridades francesas.

El minibús se dirigía hacia la entrada del túnel cuando el conductor perdió el control y chocó contra el costado del tren, indicó el gobierno regional en un comunicado.

Dos personas fueron hospitalizadas con heridas graves, pero que no ponen en peligro su vida, y otras 17 sufrieron lesiones menores. El conductor del minibús, que transportaba a conductores de camión, figura entre los heridos.

Alrededor de 200 miembros de servicios de emergencia se presentaron al lugar del incidente. El servicio de traslado de vehículos a través del túnel quedó suspendido durante unos 90 minutos, antes de reanudarse a última hora de la tarde, indicaron las autoridades. Los trenes de pasajeros de Eurostar y los servicios de carga no se vieron afectados.

Los heridos eran de varias nacionalidades, por lo que se dio aviso a los consulados correspondientes, declaró la funcionaria local Agathe Cury, sin precisar los países de origen de las víctimas.

Todos los heridos eran pasajeros del minibús y que todos son hombres, señaló Cury.

De momento se desconoce la causa del percance, aunque ya se dio inicio a una investigación, añadió.

En declaraciones difundidas por medios franceses, Cury afirmó que es la primera vez que ocurre un choque en la zona de carga de los trenes que trasladan vehículos bajo el Canal de la Mancha. El percance ocurrió en la entrada del túnel, en la localidad de Coquelles, cerca de Calais.

El túnel, que fue inaugurado en 1994, transportó 3,4 millones de vehículos y millones de pasajeros de Eurostar el año pasado.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el Eurotúnel?
Un minibús chocó contra un tren, dejando 19 heridos.

¿Cuántas personas resultaron heridas?
19 personas resultaron heridas, de las cuales dos están graves.

¿Dónde sucedió el accidente?
El accidente ocurrió en el Eurotúnel, cerca de Calais.

¿Cuál es la causa del accidente?
La causa del choque aún se desconoce y se ha iniciado una investigación.

¿Qué impacto tuvo en el servicio?
El tráfico transfronterizo se suspendió brevemente, pero ya se ha reanudado.

[Fuente: AP]

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