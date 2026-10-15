Gimnasia se impuso a Huracán por 2-1 y alcanzó el primer puesto en la zona B del Clausura

Buenos Aires, 15 octubre (NA) – Gimnasia La Plata tuvo un destacado primer tiempo y selló su victoria de manera agónica, superando a Huracán por 2-1 en un partido correspondiente a la zona B del Torneo Clausura 2026, lo que lo posiciona con posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores.

De acuerdo a fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, el reconocido mediocampista Ignacio "Nacho" Fernández fue el encargado de abrir el marcador en el estadio Tomás Adolfo Ducó, a los 18 minutos del primer tiempo. Posteriormente, Jordy Caicedo igualó para Huracán a los 38 del segundo tiempo, pero Germán Conti selló el triunfo para Gimnasia con un cabezazo en el sexto minuto de descuento.

Este triunfo posiciona al equipo dirigido por Ariel Pereyra en la primera posición de la zona B, igualando en puntos con Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors, todos con 22 unidades. Por su parte, el "Globo" se encuentra en la sexta posición con 19 puntos.

En la próxima jornada, Gimnasia recibirá a Sarmiento el viernes 23 de octubre a las 19:00, mientras que Huracán visitará a Rosario Central el sábado 24 desde las 21:30.

Durante el primer tiempo, el local comenzó con fuerza, teniendo la primera oportunidad de riesgo a los cinco minutos, cuando un remate de Facundo Waller se estrelló en el poste izquierdo del arco defendido por Harlen Castillo.

A los 14 minutos, Caicedo recibió un centro en el área, permitiendo un nuevo remate de Waller, que fue desviado por Castillo. Sin embargo, Gimnasia tomó el control del partido a los 18 minutos, cuando una salida fallida de Huracán permitió que Lucas Janson asistiera a "Nacho" Fernández, quien anotó con un cabezazo.

En el minuto 24, "Nacho" habilitó a Agustín Auzmendi, cuyo remate fue contenido por el arquero Hernán Galíndez. En la segunda parte, Gimnasia siguió presionando, pero Huracán no pudo acercarse al arco rival hasta los 31 minutos, cuando Caicedo tuvo una oportunidad que fue bien defendida por Castillo.

El equipo local logró igualar el partido a los 38 minutos mediante un penal, tras una falta del arquero Castillo sobre César Ibáñez. Caicedo ejecutó el penal y anotó con un potente disparo al ángulo, estableciendo el 1-1.

Sin embargo, cuando el partido parecía terminar en empate, Ignacio Fernández, a pesar del cansancio, ejecutó un tiro libre preciso al segundo palo, donde Germán Conti conectó con un cabezazo para darle la victoria a Gimnasia.

Agencia NA