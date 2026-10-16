El Vaticano difundió la primera foto de León XIV tras la operación por cáncer de pulmón
Los últimos estudios confirmaron una mejora constante del estado general del pontífice. Continúa con fisioterapia respiratoria y celebró una misa ante personal del hospital.
16/10/2026 | 09:46Redacción Cadena 3
FOTO: El papa León XIV, en un momento de oración.
El papa León XIV presenta una "mejora constante de su estado general", según informó este viernes el Vaticano, tres días después de la cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón. La Santa Sede también difundió la primera fotografía del pontífice tras la intervención.
El último parte médico indicó que los estudios realizados durante la mañana confirmaron una evolución favorable. "El Santo Padre se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que confirmaron una mejora constante de su estado general", señaló el comunicado.
El Papa continúa internado en el Policlínico Gemelli, donde sigue con las sesiones de fisioterapia respiratoria. Según precisó el Vaticano, realiza sus actividades cotidianas habituales "con total autonomía".
Durante su recuperación, León XIV celebró una misa en una capilla del décimo piso del hospital. Participaron médicos y enfermeros que se encontraban fuera de servicio, además de integrantes del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.
En la homilía, el pontífice agradeció a los médicos, enfermeros y auxiliares por la atención que brindan diariamente a los pacientes y, en particular, por los cuidados que recibe durante su internación.
-
Lectura rápida
¿Qué informó el Vaticano sobre el papa León XIV? El Vaticano informó sobre una mejora constante en el estado general del papa León XIV tras la cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón.
¿Cuándo se realizó la cirugía del papa? La cirugía para extirpar el tumor canceroso del pulmón se realizó tres días antes del comunicado del Vaticano.
¿Dónde está internado el papa? El papa León XIV se encuentra internado en el Policlínico Gemelli.
¿Qué actividad realizó el papa durante su recuperación? Durante su recuperación, el papa León XIV celebró una misa en una capilla del décimo piso del hospital.
¿A quiénes agradeció el papa en su homilía? En su homilía, el papa León XIV agradeció a los médicos, enfermeros y auxiliares por la atención brindada durante su internación.