En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

El Vaticano difundió la primera foto de León XIV tras la operación por cáncer de pulmón

Los últimos estudios confirmaron una mejora constante del estado general del pontífice. Continúa con fisioterapia respiratoria y celebró una misa ante personal del hospital.

16/10/2026 | 09:46Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El papa León XIV, en un momento de oración.

FOTO: El papa León XIV, en un momento de oración.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El papa León XIV presenta una "mejora constante de su estado general", según informó este viernes el Vaticano, tres días después de la cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón. La Santa Sede también difundió la primera fotografía del pontífice tras la intervención.

El último parte médico indicó que los estudios realizados durante la mañana confirmaron una evolución favorable. "El Santo Padre se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que confirmaron una mejora constante de su estado general", señaló el comunicado.

El Papa continúa internado en el Policlínico Gemelli, donde sigue con las sesiones de fisioterapia respiratoria. Según precisó el Vaticano, realiza sus actividades cotidianas habituales "con total autonomía".

Durante su recuperación, León XIV celebró una misa en una capilla del décimo piso del hospital. Participaron médicos y enfermeros que se encontraban fuera de servicio, además de integrantes del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En la homilía, el pontífice agradeció a los médicos, enfermeros y auxiliares por la atención que brindan diariamente a los pacientes y, en particular, por los cuidados que recibe durante su internación.

-

Lectura rápida

¿Qué informó el Vaticano sobre el papa León XIV? El Vaticano informó sobre una mejora constante en el estado general del papa León XIV tras la cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón.

¿Cuándo se realizó la cirugía del papa? La cirugía para extirpar el tumor canceroso del pulmón se realizó tres días antes del comunicado del Vaticano.

¿Dónde está internado el papa? El papa León XIV se encuentra internado en el Policlínico Gemelli.

¿Qué actividad realizó el papa durante su recuperación? Durante su recuperación, el papa León XIV celebró una misa en una capilla del décimo piso del hospital.

¿A quiénes agradeció el papa en su homilía? En su homilía, el papa León XIV agradeció a los médicos, enfermeros y auxiliares por la atención brindada durante su internación.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf