El Vaticano difundió la primera foto de León XIV tras la operación por cáncer de pulmón

El papa León XIV presenta una "mejora constante de su estado general", según informó este viernes el Vaticano, tres días después de la cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón. La Santa Sede también difundió la primera fotografía del pontífice tras la intervención.

El último parte médico indicó que los estudios realizados durante la mañana confirmaron una evolución favorable. "El Santo Padre se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que confirmaron una mejora constante de su estado general", señaló el comunicado.

El Papa continúa internado en el Policlínico Gemelli, donde sigue con las sesiones de fisioterapia respiratoria. Según precisó el Vaticano, realiza sus actividades cotidianas habituales "con total autonomía".

Durante su recuperación, León XIV celebró una misa en una capilla del décimo piso del hospital. Participaron médicos y enfermeros que se encontraban fuera de servicio, además de integrantes del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En la homilía, el pontífice agradeció a los médicos, enfermeros y auxiliares por la atención que brindan diariamente a los pacientes y, en particular, por los cuidados que recibe durante su internación.

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