Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 16 de octubre

El tipo de cambio continúa siendo un tema de gran interés para los argentinos, especialmente en un contexto económico incierto. Hoy, viernes 16 de octubre, el dólar oficial se establece en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, de acuerdo a la información de las principales casas de cambio del país. Este precio corresponde al dólar oficial, que es el tipo de cambio fijado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En contraste, el dólar blue ha mostrado un aumento, cotizándose a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. Esta cotización refleja la demanda en el mercado informal, donde los argentinos buscan protegerse de la inflación y la devaluación del peso argentino, lo que genera disparidades en comparación con el tipo de cambio oficial.

Otro indicador importante es el dólar mayorista, que se sitúa en $1.504 de compra y $1.513 de venta. Este valor es utilizado principalmente por las instituciones financieras y grandes empresas para operaciones significativas, aunque la mayoría de los ciudadanos no accede a este tipo de cambio. Además, el dólar CCL (Contado con Liquidación), que permite a los inversores colocar capital en el exterior, se encuentra en $1.619 para la compra y $1.620 para la venta.

La cotización del dólar cripto también ha sido relevante, con valores de $1.615.61 en compra y $1.619.31 en venta, reflejando el interés creciente por las criptomonedas como una forma alternativa de resguardar valor.

La Tarjeta (dólar solidario o dólar turista), que se utiliza para compras en el exterior, cerró en $1.930.50 de compra y $1.995.50 de venta, lo que posiciona este tipo de cambio como el más desfavorable para quienes desean realizar gastos en moneda extranjera.

Es importante destacar que las cotizaciones de los diferentes tipos de cambio no solo afectan las decisiones de compra de los argentinos, sino que también reflejan la confianza en la economía. Factores como la incertidumbre política, la inflación y las expectativas sobre el futuro económico influyen directamente en las fluctuaciones de estos precios. En momentos de alta volatilidad, la búsqueda de refugio en el dólar por parte de los ciudadanos se intensifica, lo que a su vez aumenta la demanda en el mercado negro y ajusta las bandas de precios.