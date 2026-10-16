FOTO: Un colectivo atropelló a un hombre en Córdoba: quedó inconsciente y fue trasladado de urgencia.

FOTO: Un colectivo atropelló a un hombre en Córdoba: quedó inconsciente y fue trasladado de urgencia.

FOTO: Un colectivo atropelló a un hombre en Córdoba: quedó inconsciente y fue trasladado de urgencia.

Un hombre de aproximadamente 60 años resultó herido este martes tras ser atropellado por un colectivo de la empresa Coniferal en la ciudad de Córdoba.

El accidente ocurrió en avenida Sabattini al 2640, en barrio Rivadavia, en la intersección con calle Sargento Cabral. Por causas que aún no fueron precisadas, la unidad del transporte urbano embistió al peatón.

Tras el choque, el hombre quedó inconsciente y fue asistido por personal de emergencias. Una ambulancia lo trasladó al Hospital de Urgencias, donde ingresó con fuertes golpes.

Hasta el momento, no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el siniestro ni se informó oficialmente sobre la evolución de su estado de salud.

Se aguarda el parte médico para conocer la gravedad de las lesiones.

Informe de Jorge Mercado.