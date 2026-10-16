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Un colectivo atropelló a un hombre en Córdoba: quedó inconsciente y fue trasladado de urgencia

El peatón, de aproximadamente 60 años, quedó inconsciente tras el impacto en avenida Sabattini al 2640, en barrio Rivadavia. Fue asistido por una ambulancia y derivado al centro de salud.

16/10/2026 | 19:14Redacción Cadena 3

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Un colectivo atropelló a un hombre en Córdoba: quedó inconsciente y fue trasladado de urgencia.

FOTO: Un colectivo atropelló a un hombre en Córdoba: quedó inconsciente y fue trasladado de urgencia.

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Un hombre de aproximadamente 60 años resultó herido este martes tras ser atropellado por un colectivo de la empresa Coniferal en la ciudad de Córdoba.

El accidente ocurrió en avenida Sabattini al 2640, en barrio Rivadavia, en la intersección con calle Sargento Cabral. Por causas que aún no fueron precisadas, la unidad del transporte urbano embistió al peatón.

Tras el choque, el hombre quedó inconsciente y fue asistido por personal de emergencias. Una ambulancia lo trasladó al Hospital de Urgencias, donde ingresó con fuertes golpes.

Hasta el momento, no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el siniestro ni se informó oficialmente sobre la evolución de su estado de salud.

Se aguarda el parte médico para conocer la gravedad de las lesiones.

Informe de Jorge Mercado.

Lectura rápida

¿Quién resultó herido en el accidente? Un hombre de aproximadamente 60 años.

¿Qué ocurrió en la ciudad de Córdoba? Un hombre fue atropellado por un colectivo de la empresa Coniferal.

¿Dónde sucedió el accidente? En avenida Sabattini al 2640, en barrio Rivadavia.

¿Cómo fue el estado del hombre tras el impacto? El hombre quedó inconsciente y fue trasladado al Hospital de Urgencias.

¿Por qué se espera un parte médico? Para conocer la gravedad de las lesiones del hombre.

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