Enzo Fernández reflexiona sobre el legado de Messi y el futuro de la selección argentina

Buenos Aires, 16 octubre (NA) - Enzo Fernández se pronunció acerca de lo que implicó jugar junto a Lionel Messi en la Selección argentina y lo que representa su legado tras su retiro. En este sentido, afirmó: "No se trata de buscar otro Messi porque no va a existir", en referencia a la singularidad del astro.

El jugador del Manchester City compartió su experiencia con Messi desde septiembre de 2022 hasta su despedida en octubre de 2026. En este contexto, destacó: "Fui un privilegiado. No solamente por haber jugado con el mejor de todos, sino por haberlo conocido, haber compartido un vestuario con él y haber aprendido de cómo vive el fútbol".

En una entrevista con La Nación, el exjugador de River Plate concluyó: "Son cosas que quizás cuando estás adentro no terminás de dimensionar y con los años las vas a valorar todavía más". Al hablar sobre la era sin Messi, describió la situación como "extraña" y lo consideró "irremplazable".

Enzo también mencionó que la selección deberá continuar construyendo su historia con nuevos jugadores que asuman responsabilidades, reconociendo todo lo que dejó el ícono. Sobre el legado de Messi, resaltó la "humildad" como su principal valor, subrayando: "Creo que eso es lo que más impacta. Con todo lo que consiguió, siempre fue uno más dentro del grupo".

En relación a la forma en que Messi competía y se entrenaba, Enzo afirmó: "Su manera de competir, de entrenarse, de querer ganar siempre. Eso también te marca. Para los chicos que vienen, Leo deja mucho más que estadísticas".

Al ser consultado sobre los nuevos líderes del equipo dirigido por Lionel Scaloni, el mediocampista expresó: "Creo que el liderazgo no va a pasar solamente por uno. Hay muchos jugadores con experiencia, personalidad y muchos partidos importantes encima". Mencionó a Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, indicando que "cada uno lidera de una manera distinta".

Sobre su propio rol en el plantel y un posible liderazgo, Enzo declaró: "Si me toca asumir más responsabilidad, voy a tratar de hacerlo naturalmente y pensando siempre en el grupo".

Finalmente, al referirse a Scaloni y su impacto en la Selección argentina, Enzo fue contundente: "Debe seguir porque construyó muchísimo más que un equipo".

Profundizó en este punto, indicando: "Construyó una manera de trabajar y un grupo que se siente identificado con una idea. Él sabe cómo manejar los momentos, cuándo exigir, cuándo darle tranquilidad al jugador".

Agencia NA