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Boca se lo dio vuelta a Talleres en “La Bombonera” y trepó a lo más alto de la tabla anual

Fue 2-1 por la fecha 13. Galarza abrió el marcador para la visita. Merentiel y Flores lo revirtieron para el local. “El Xeneize” lidera la sumatoria general y es escolta de Instituto en la Zona A. “El Albiazul”, en el fondo.

16/10/2026 | 23:55Redacción Cadena 3

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FOTO: "El Xeneize" logró una victoria que lo posiciona en la cima del acumulado anual.

FOTO: "El Xeneize" logra un triunfo importante ante "La T".

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Boca le ganó 2 a 1 a Talleres este viernes a la noche en “La Bombonera” y quedó como líder de la tabla anual, superando a Independiente Rivadavia de Mendoza.

En un partido disputado por la fecha 13 del Torneo Clausura, los goles los hicieron Matías Galarza, para Talleres, y Miguel Merentiel y Leonel Flores, para “El Xeneize”.

Con este resultado, Boca alcanzó los 54 puntos en la tabla anual y superó a “La Lepra mendocina", que tiene 52, al menos hasta que juegue contra Tigre el próximo sábado.

El partido comenzó torcido para Boca, ya que, a los 11 minutos, tras una distracción en la defensa, Galarza quedó con el arco de frente y probó de media distancia, marcando un golazo para “La T”.

El conjunto de Omar De Felippe, que marcha último en la Zona A con 9 unidades, daba la sorpresa en “La Bombonera”. Sin embargo, minutos más tarde el equipo de Rodolfo Arruabarrena reaccionaría.

A los 18 de la primera mitad, Lautaro Blanco recuperó una buena pelota en tres cuartos, habilitó a Miguel Merentiel y el uruguayo metió el 1 a 1 parcial.

El resto del primer tiempo, Boca asomó dos veces con remates de Ángel Romero y Flores, pero sin generarle tanto peligro al rival.

Ni bien comenzó la segunda mitad, a los 4, Leonel Flores realizó una muy buena jugada por izquierda, se sacó dos jugadores de encima y remató de derecha, colocando la pelota al palo izquierdo de Unsain.

Con el 2 a 1 a favor, Boca dominó el trámite y Talleres no pudo incomodar al nuevo líder de la tabla anual, que se quedó con el triunfo.

En la próxima fecha del Torneo Clausura, Boca enfrentará a Independiente en Avellaneda, el domingo 25, desde las 17.

En la previa al clásico, deberá jugar la semifinal de vuelta contra Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana, el martes 20, a las 21.30. "El Xeneize” debe revertir la serie que por ahora va 1 a 0 abajo.

En tanto, Talleres recibirá a Defensa y Justicia, el sábado 24 a las 17, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Transmisión con relato del Bocha Houriet

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Transmisión c0n relato de Gustavo Vergara

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Lectura rápida

¿Qué partido se jugará este viernes?
Boca recibirá a Talleres de Córdoba por la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

¿Quiénes son los árbitros del encuentro?
El árbitro será Luis Lobo Medina y en el VAR estará José Carreras.

¿Cuál es la situación actual de Boca?
Boca marcha segundo en la tabla anual con 51 puntos, a solo uno del líder Independiente Rivadavia.

¿Qué resultado reciente afecta a Boca?
Boca cayó 1-0 frente a Vasco da Gama, rompiendo un invicto de 17 partidos.

¿Cómo está Talleres en la competición?
Talleres marcha último en la Zona A con solo nueve puntos y pocas posibilidades de playoffs.

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