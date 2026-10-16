FOTO: La madre de Pity Álvarez defiende su accionar y lo presenta como un héroe del barrio

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- En el marco del juicio que enfrenta a Cristian 'Pity' Álvarez por el asesinato de Cristian Díaz, la madre de su hija brindó una defensa contundente del músico, afirmando que él "limpió la mugre del barrio". Esta declaración se produjo durante su testimonio ante el Tribunal en lo Criminal y Correccional Número 29 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se lleva a cabo el proceso judicial.

La mujer ofreció una perspectiva favorable hacia el ex integrante de 'Viejas Locas' e 'Intoxicados', indicando que un grupo de delincuentes del barrio Samoré, en Villa Lugano, lo hostigaba constantemente. Aseguró que la situación de violencia en el lugar era extrema y que "robaban, iban armados, extorsionaban a la gente".

En su defensa, la mujer argumentó que el accionar de Pity estaba justificado, sosteniendo que tras el crimen de Díaz, "la gente estaba contenta. Ese tipo era el chorro del barrio". Esta declaración resalta la compleja realidad social del barrio y la percepción de justicia que tiene su comunidad.

Además, la madre de Pity afirmó que su ex pareja es "bueno, y para nada agresivo", a pesar de los cargos de homicidio que enfrenta. Su abogado, Javier Baños, también argumentó que su defendido actuó en "legítima defensa, o en todo caso en exceso". "Era él o el otro", afirmó la mujer, repitiendo las palabras de Pity en relación al incidente que resultó en la muerte de Díaz.

Otro testigo, Marcelo Ainkman, corroboró los dichos de la madre de Pity, señalando que en el barrio Samoré era habitual escuchar disparos y que el músico era víctima de hostigamiento por parte de delincuentes en un contexto de violencia.

Por su parte, Pity Álvarez siguió la audiencia de forma remota desde el centro de salud mental Colonial Solar, donde se encuentra internado, acompañado por sus abogados defensores, Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci. El debate se reanudará el próximo miércoles 21 de octubre a las 11:30 de manera presencial, aunque el músico participará nuevamente a través de videoconferencia desde la clínica psiquiátrica.

EL CASO

La acusación sostiene que Álvarez asesinó a Díaz de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. Después del incidente, se dio a la fuga, descartando el arma en una alcantarilla y dirigiéndose al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía.

"Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo", declaró Pity a los medios al entregarse a la Policía. Actualmente, enfrenta una acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, con una pena que puede oscilar entre ocho y 25 años de prisión.