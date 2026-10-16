Fonseca anuncia su llegada a Buenos Aires con el tour "Antes que el tiempo se vaya" en 2027

FOTO: Fonseca llegará a Argentina con su tour "Antes que el tiempo se vaya"

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- El aclamado cantautor colombiano Fonseca tiene programado un concierto en Buenos Aires para marzo de 2027, como parte de su gira "Antes que el tiempo se vaya tour". Esta gira está basada en su álbum número once, una producción que incluye 12 canciones y que el artista ha descrito como uno de los trabajos más íntimos y personales de su trayectoria.

Organizada por Fenix Entertainment, la presentación se llevará a cabo el 6 de marzo en el teatro Gran Rex, donde Fonseca interpretará las canciones de su nuevo álbum, caracterizado por un estilo honesto y profundamente arraigado en sus raíces culturales.

El álbum refleja una etapa de madurez artística para el cantautor, donde las experiencias y emociones vividas se convierten en el hilo conductor de sus letras. Además, cuenta con colaboraciones de artistas reconocidos como Juanes, Rawayana, Rubén Blades, Manuel Medrano, Río Roma y Nanpa Básico.

Tras el éxito del "Tropicalia Tour", que culminó con un concierto lleno en el Auditorio Nacional de Ciudad de México en abril de 2026, Fonseca se prepara para reencontrarse con su público en una gira que abarcará Latinoamérica y Estados Unidos.

Este recorrido incluirá paradas en importantes mercados de Chile, Argentina, Centroamérica y Estados Unidos, además de regresar a lugares emblemáticos como Radio City Music Hall en Nueva York, Kaseya Center en Miami y Kia Center en Orlando. La gira comenzará con un esperado concierto en el Estadio El Campín de Bogotá y también incluye presentaciones en el YouTube Theater en Los Ángeles.

Nuevas fechas se anunciarán próximamente para ampliar el recorrido de esta gira.

El lanzamiento de su disco coincide con importantes reconocimientos para el artista. "Antes Que El Tiempo Se Vaya" ha sido nominado al Latin Grammy en la categoría de "Mejor Álbum Tropical Contemporáneo" y a los Premios Billboard de la Música Latina como Álbum Tropical del Año. Además, las canciones "Venga lo que venga" y "Nunca Me Fui" también recibieron nominaciones al Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción Tropical.

Estos logros subrayan la relevancia de su álbum en la escena musical latina y marcan una nueva etapa creativa en la que Fonseca busca llevar su música a los escenarios con renovada energía, acompañada de una producción que refleja su propuesta artística y la cercanía que lo caracteriza en sus presentaciones en vivo.