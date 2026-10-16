FOTO: La Muestra Industrial cerró en Rafaela con un debate sobre las condiciones para crecer e invertir

La Muestra Industrial Argentina 2026 “En el Centro de Todo” desarrolló este viernes 16 de octubre su tercera y última jornada en la Sociedad Rural de Rafaela, con una agenda centrada en las condiciones necesarias para transformar el potencial industrial en inversiones, innovación y desarrollo económico sostenido.

Luego de dos días de conferencias, debates y encuentros empresariales dedicados a la integración regional, las nuevas tecnologías y las oportunidades productivas, el cierre puso el foco en una pregunta central: ¿qué necesitan las empresas y los territorios para crecer?

La iniciativa, organizada por NC Producciones junto al Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) reunió durante tres jornadas a empresarios, funcionarios, economistas y representantes de instituciones de distintos puntos del país.

Competitividad territorial y el papel de las agencias de desarrollo

La programación comenzó con un panel encabezado por Fernando Peirano, economista y especialista en innovación y desarrollo productivo, junto a representantes de agencias de desarrollo de Santa Fe y Córdoba.

El encuentro reunió a integrantes de la Red de Agencias de Desarrollo de la Región Centro y de la Federación de Agencias de Desarrollo de la República Argentina (FADELRA), con el objetivo de analizar los factores que permiten construir territorios más competitivos.

Participaron Javier Martín, representante de la Agencia de Desarrollo de Santa Fe; Marcelo Vicente, gerente de la Agencia de Desarrollo de Córdoba; Ignacio Cance, director de la Agencia de Desarrollo de Bell Ville; Daniela Gonzáles, referente de la Agencia de Desarrollo de Sunchales; y Daniel Frana, director de la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR).

Durante el intercambio se abordó por qué determinados territorios logran generar mejores condiciones para que sus empresas inviertan, incorporen innovación y amplíen su capacidad productiva.

El debate puso en el centro el papel de las instituciones, las agencias de desarrollo y la articulación entre los sectores público y privado para acompañar el crecimiento de las economías regionales.

Las variables económicas que condicionan las inversiones

La agenda continuó con la participación de María Lucila Barbeito, economista jefe de JP Morgan Argentina, quien analizó el escenario macroeconómico y las principales variables que deben considerar las empresas al momento de tomar decisiones de inversión y financiamiento.

La especialista participó de una conversación con Facundo Sonatti, vicepresidente de Desarrollo de Nuevos Negocios de la firma.

El encuentro estuvo orientado a brindar herramientas para interpretar el contexto económico y evaluar las condiciones que influyen sobre la planificación empresarial.

La actividad incorporó una perspectiva financiera a los debates desarrollados durante la Muestra, vinculando las oportunidades de crecimiento industrial con el acceso al capital y las decisiones de inversión.

Una ronda multisectorial para generar oportunidades comerciales

En paralelo a las conferencias, se realizó la tercera ronda de negocios de la Muestra Industrial.

Bajo el nombre “Conectar para crecer”, la actividad reunió a industrias, comercios y proveedores de servicios especializados en un espacio de vinculación multisectorial.

El objetivo fue facilitar el contacto entre empresas de diferentes actividades, promover relaciones comerciales y generar nuevas oportunidades de negocios.

Esta instancia completó el programa de rondas desarrollado durante los tres días, que incluyó encuentros con grandes compradores de sectores estratégicos y representantes de supermercados, distribuidores e importadores.

Tres jornadas para poner a la industria en el centro del debate

La Muestra Industrial Argentina 2026 reunió durante tres días una agenda de actividades vinculadas con los principales desafíos del sector productivo.

La primera jornada estuvo dedicada a la integración de la Región Centro, el desarrollo industrial y la proyección internacional.

El jueves, los debates abordaron la presión tributaria, el talento, la inteligencia artificial, la transformación digital, la infraestructura, la energía, la minería y la bioeconomía.

Finalmente, este viernes, la programación se concentró en la competitividad territorial, el escenario macroeconómico y las condiciones necesarias para promover inversiones.

De esta manera, Rafaela fue sede de un encuentro que buscó fortalecer los vínculos entre empresas, gobiernos e instituciones y promover una agenda compartida para el desarrollo industrial argentino.

La información del evento puede consultarse en ?muestraindustrial.ar.