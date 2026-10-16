Estados Unidos reafirma su apoyo al diálogo político en Venezuela

FOTO: El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Tommy Pigott.

Buenos Aires, 16 octubre (NA) -- El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Tommy Pigott, reafirmó el viernes el respaldo de Washington al diálogo político entre la representación de la Asamblea Nacional de 2015 y el oficialismo en Venezuela.

"Estados Unidos apoya plenamente las conversaciones de reconciliación en Venezuela", escribió Pigott en su cuenta de X y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El funcionario compartió fragmentos de una entrevista concedida a una televisora estadounidense, en la que destacó los progresos en materia institucional que se han concretado en Venezuela, entre ellos las iniciativas para establecer un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) independiente.

"Las conversaciones están produciendo avances concretos hacia una transición democrática", expresó el portavoz al referirse al plan de tres fases presentado por el secretario norteamericano, Marco Rubio.

"Aún queda mucho trabajo por hacer en Venezuela, pero confiamos en que el plan busca la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación política, pasos importantes para avanzar hacia una transición en el país", dijo.

Al abordar los objetivos de Washington en las conversaciones, Pigott aseguró que el gobierno estadounidense busca fortalecer la relación bilateral y promover mayor cooperación entre ambos países.

"Queremos ver una Venezuela libre, próspera y socia de Estados Unidos, en beneficio de los ciudadanos de ambos países", manifestó.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) permite temporalmente operaciones financieras para apoyar la atención del doble terremoto en Venezuela.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, publicó la licencia general N.º 60 que autoriza transacciones financieras vinculadas con la asistencia por el doble terremoto ocurrido el 24 de junio en Venezuela, informó el diario El Nacional.

La licencia entró en vigencia al ser publicada este viernes y tendrá validez hasta el 21 de abril de 2027. Bajo este amparo, se permiten realizar determinadas operaciones que, en otras circunstancias, estarían sujetas a las restricciones del Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR).

La autorización está condicionada a que las transacciones se destinen a respaldar los esfuerzos de socorro relacionados con el sismo y cumplan con las exigencias y procedimientos establecidos por las autoridades estadounidenses.

Entre los alcances de la medida, la licencia facilita el movimiento de recursos desde y hacia Venezuela, inclusive cuando las transferencias se realicen por cuenta de personas ubicadas en terceros países. Asimismo, permite el procesamiento de fondos por parte de instituciones financieras siempre que las operaciones estén vinculadas con las actividades de asistencia contempladas en el documento.

En la práctica, la disposición busca agilizar la llegada de ayuda humanitaria y los recursos necesarios para la atención de emergencia, sin que las entidades y donantes queden expuestos a sanciones por participar en transacciones autorizadas expresamente por la OFAC.