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Un ministro de Kast apuntó contra Milei por la obra pública: "Está cada vez más loco"

Iván Poduje, titular de Vivienda y Urbanismo de Chile, cuestionó la postura del Presidente argentino sobre la inversión estatal en infraestructura y defendió su impacto en la economía. 

16/10/2026 | 18:03Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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José Antonio Kast recibirá a Javier Milei este jueves en Santiago. (Foto: Presidencia)

FOTO: José Antonio Kast recibirá a Javier Milei este jueves en Santiago. (Foto: Presidencia)

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El ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, Iván Poduje, lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei por su rechazo a la inversión estatal en obra pública y llegó a cuestionar su estado de salud mental. “Está cada vez más loco”, afirmó durante un foro empresarial realizado en Santiago.

Las declaraciones tuvieron lugar este viernes en el encuentro “Conoce a tu ministro”, organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare). Allí, el funcionario del gobierno de José Antonio Kast expuso sobre la importancia de recuperar el dinamismo de la infraestructura y repasó la experiencia de las administraciones de la Concertación, la coalición de centroizquierda que gobernó Chile durante dos décadas tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.

Al referirse a los primeros gobiernos de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y la primera mitad de la gestión de Michelle Bachelet, Poduje destacó que existieron una planificación y una visión compartidas para impulsar las obras públicas.

“Hubo un plan simple, una visión, herramienta y empuje”, recordó el ministro, antes de cuestionar a quienes se oponen a la inversión estatal en infraestructura.

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La crítica de Poduje a la política de Milei

El funcionario chileno sostuvo que algunos ministros de Hacienda mantienen una posición excesivamente conservadora frente a la inversión pública y cuestionó que se la descalifique por su asociación con las ideas keynesianas.

En ese contexto, apuntó directamente contra el mandatario argentino y su postura frente a las obras financiadas por el Estado.

“Usted comprenderá que la inversión en infraestructura reduce los costos de todos los productos, incluidos los costos finales que llegan al usuario. Eso moviliza la economía”, argumentó Poduje.

Luego, al referirse a las críticas de Milei contra la obra pública, lanzó: “Es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública: ‘¿Qué obra pública?’”.

El ministro remató su intervención con una frase que elevó el tono de sus cuestionamientos: “Está cada vez más loco, a todo esto”.

La infraestructura, en el centro de la discusión

Las declaraciones de Poduje se produjeron durante una exposición centrada en la necesidad de impulsar las obras públicas como herramienta para promover el desarrollo económico y reducir los costos de producción y transporte.

El funcionario defendió la inversión en infraestructura como un factor estratégico para mejorar la competitividad y dinamizar la actividad económica. Su planteo contrastó con la política de ajuste del gasto público impulsada por Milei, que mantiene una postura crítica frente al financiamiento estatal de las obras.

El episodio se suma a un contexto de creciente tensión bilateral entre Argentina y Chile. Las declaraciones del ministro del gobierno de Kast introdujeron un nuevo foco de fricción política entre ambas administraciones, en particular por sus diferencias sobre el papel del Estado en la economía.

Lectura rápida

¿Quién criticó a Javier Milei? El ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, Iván Poduje, criticó a Milei.

¿Cuándo se realizaron las declaraciones? Las declaraciones se dieron este viernes durante un foro empresarial.

¿Dónde tuvo lugar el foro? El foro se llevó a cabo en Santiago, organizado por Icare.

¿Por qué criticó Poduje a Milei? Criticó su rechazo a la inversión estatal en infraestructura y cuestionó su salud mental.

¿Cuál es el contexto de las declaraciones? Se enmarca en un contexto de creciente tensión bilateral entre Argentina y Chile.

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