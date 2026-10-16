El Gobierno logró superávit en septiembre y aseguró que cumplió con la ley universitaria
El Tesoro transfirió $538.772 millones a las universidades, un aumento real del 6,7% interanual. Sin embargo, el financiamiento por estudiante cayó un 30,2% respecto de 2023.
16/10/2026 | 16:15Redacción Cadena 3
FOTO: El ministro Caputo y el presidente Milei.
El Gobierno nacional informó que registró superávit fiscal en septiembre y afirmó que cumplió con los acuerdos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario, en medio del reclamo de docentes, estudiantes y rectores durante la Quinta Marcha Federal Universitaria.
En su comunicado sobre el resultado fiscal, el Ministerio de Economía destacó que las transferencias a las universidades crecieron un 42,4% interanual. Descontada la inflación del 33,4% registrada en los últimos 12 meses, la suba real fue del 6,7%.
Durante septiembre, el Tesoro giró $538.772 millones a las casas de estudio, mientras que el monto acumulado entre enero y septiembre llegó a $4,1 billones. La cartera que conduce Luis Caputo sostuvo que esos recursos reflejan el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las universidades en el marco de la ley aprobada por el Congreso en 2025.
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Sin embargo, el incremento interanual se produce sobre una base de financiamiento deteriorada. Según un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), los recursos por estudiante fueron de $2,29 millones en 2026, a precios de septiembre, un 30,2% menos que los $3,28 millones de 2023.
En el mismo período, el financiamiento total de las universidades cayó un 28,4% en términos reales. Además, 55 de las 57 universidades nacionales recibieron menos fondos, ajustados por inflación, que en 2023.
El superávit financiero llegó a casi $1 billón
En septiembre, el Estado nacional obtuvo un superávit primario de $1,43 billones, antes del pago de intereses de la deuda. Luego de descontar $450.467 millones por ese concepto, el resultado financiero quedó en $977.173 millones.
De acuerdo con los datos oficiales, el superávit financiero fue un 137% superior al de septiembre de 2025 en términos reales. Caputo destacó el resultado y lo contrastó con el déficit financiero registrado en septiembre de 2023, que, actualizado a precios de este año, habría rondado los $2,8 billones.
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Entre enero y septiembre de 2026, el superávit primario acumulado alcanzó los $13,7 billones, equivalente al 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI). El resultado financiero, por su parte, sumó $3,3 billones, cerca del 0,3% del producto.
Ese último saldo incluyó $1,04 billones provenientes de la venta de acciones de centrales hidroeléctricas, un ingreso extraordinario que representó casi un tercio del superávit financiero acumulado durante los primeros nueve meses del año.
Los ingresos mejoraron, pero el gasto volvió a caer en términos reales
Los ingresos totales del Estado sumaron $15,9 billones en septiembre, con un crecimiento interanual del 36,5%, equivalente a una mejora real del 2,3%. Los recursos tributarios aumentaron un 37,2%, por encima de la inflación.
El gasto primario, en cambio, llegó a $14,5 billones, con una suba nominal del 32,2%. Al quedar por debajo de la inflación, registró una caída real del 0,9%.
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La evolución de las distintas partidas mostró un comportamiento desigual. Las transferencias a las provincias aumentaron un 24,2% en términos reales, mientras que las destinadas a las universidades crecieron un 6,7%.
En sentido contrario, las jubilaciones, los salarios de los empleados públicos, los subsidios y la inversión pública registraron retrocesos reales. Así, el equilibrio fiscal se sostuvo en un escenario de contención del gasto, mientras los ingresos estatales habían mostrado dificultades para acompañar la inflación en los meses previos.
El resultado de septiembre volvió a poner en el centro de la discusión el costo del ajuste fiscal y sus efectos sobre áreas sensibles, como el financiamiento de las universidades nacionales y la ejecución de obras de infraestructura.
Lectura rápida
¿Qué superávit fiscal se registró en septiembre? Se registró un superávit fiscal en septiembre, cumpliendo con la Ley de Financiamiento Universitario.
¿Quién destacó el crecimiento de transferencias a universidades? El Ministerio de Economía destacó un crecimiento del 42,4% interanual en transferencias a universidades.
¿Cuándo se realizaron las transferencias a las universidades? Las transferencias se realizaron en septiembre, totalizando $538.772 millones.
¿Dónde se observó un deterioro en el financiamiento? En la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se observó un deterioro en el financiamiento por estudiante.
¿Cómo se comportaron los ingresos y gastos del Estado? Los ingresos crecieron un 36,5%, mientras que el gasto primario cayó en términos reales un 0,9%.