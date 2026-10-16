Los cubos de uranio que revelaron el fracaso nuclear de la Alemania nazi

Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se apresuró a desarrollar la bomba atómica, temiendo que la Alemania nazi pudiera lograrlo primero. Sin embargo, una nueva investigación científica sugiere que el programa nuclear nazi estaba mucho más lejos de alcanzar ese objetivo de lo que se había afirmado anteriormente.

Investigadores examinaron cubos de uranio sobrevivientes y documentos históricos, descubriendo limitaciones significativas en el último reactor experimental nuclear de Alemania. Sus hallazgos indicaron que el proyecto no solo carecía de algunos materiales, sino que necesitaba cantidades mucho mayores de uranio y agua pesada de las que Alemania podía obtener durante la guerra.

La carrera por construir una bomba atómica

El Proyecto Manhattan, el esfuerzo secreto de Estados Unidos para desarrollar armas nucleares durante la guerra, fue impulsado en parte por la posibilidad de que Alemania pudiera lograr un avance similar. Los científicos sabían que quien tuviera éxito podría obtener una ventaja militar sin precedentes.

Una posible ruta hacia una bomba atómica consistía en construir un reactor nuclear capaz de producir plutonio, un elemento radiactivo que puede utilizarse en armas nucleares. En un reactor, los átomos de uranio sufren fisión nuclear, un proceso en el que sus núcleos se dividen, liberando energía y partículas adicionales llamadas neutrones. Bajo las condiciones adecuadas, esos neutrones pueden desencadenar reacciones de fisión adicionales, creando una reacción en cadena sostenida.

A pesar de que la Alemania nazi persiguió la investigación nuclear a través de un programa conocido como Uranprojekt, los historiadores han debatido durante mucho tiempo cuán cerca estaban sus científicos de desarrollar un reactor funcional.

El último intento de Alemania fue un reactor experimental conocido como el B8, construido en 1945 bajo la dirección del físico Werner Heisenberg. El dispositivo utilizó cubos de uranio natural suspendidos en agua pesada, una sustancia especializada que desempeñó un papel esencial en el control de la reacción nuclear.

Por qué el agua pesada era esencial para el reactor nazi

El agua pesada se parece mucho al agua ordinaria, pero sus átomos de hidrógeno contienen un neutrón adicional. Esta sutil diferencia la hace particularmente útil en ciertos reactores nucleares.

En un reactor, el agua pesada actúa como moderador de neutrones, lo que significa que ralentiza los neutrones liberados durante la fisión. Los neutrones más lentos tienen más probabilidades de desencadenar reacciones de fisión adicionales en el uranio, ayudando a mantener la reacción en cadena necesaria para un reactor operativo.

Sin embargo, para Alemania, obtener suficiente agua pesada fue un gran obstáculo. Durante la guerra, la única instalación europea capaz de suministrar el agua pesada necesaria para el programa alemán era la planta de Norsk Hydro en Vemork, Noruega. Alemania tomó el control de la instalación tras ocupar Noruega en abril de 1940.

Reconociendo su importancia para las ambiciones nucleares de Alemania, las fuerzas aliadas atacaron la planta mediante operaciones de sabotaje y bombardeo. Un importante ataque aéreo estadounidense golpeó Vemork el 16 de noviembre de 1943, contribuyendo al eventual final de la producción de agua pesada allí.

Científicos reexaminan el último reactor nuclear de Hitler

Cuando las fuerzas estadounidenses descubrieron y desmantelaron el reactor B8 en 1945, este nunca había alcanzado la criticidad. En física nuclear, la criticidad se refiere al punto en el que una reacción en cadena se vuelve autosostenible, donde cada generación de reacciones de fisión produce suficientes neutrones para mantener la siguiente.

Alcanzar este umbral es un requisito fundamental para operar un reactor nuclear convencional. A pesar de su nombre, la criticidad no significa que un reactor esté a punto de explotar; simplemente indica que la reacción en cadena nuclear puede continuar sin depender de una fuente externa de neutrones.

Heisenberg, quien lideró el esfuerzo del reactor alemán, mantuvo que el experimento B8 había estado cerca de alcanzar este hito. Argumentó que el dispositivo necesitaba solo un aumento relativamente modesto en su suministro de uranio para volverse operativo.

Sin embargo, un nuevo estudio liderado por Timothy Koeth y sus colegas desafió esa evaluación. Los investigadores examinaron dos cubos de uranio natural que habían sido utilizados en el proyecto nuclear alemán. También estudiaron registros históricos, informes técnicos, correspondencia y otros documentos de archivo para reconstruir las capacidades del reactor y determinar qué habría sido necesario para que funcionara.

Sus hallazgos pintaron un cuadro muy diferente del progreso nuclear de Alemania.

Una enorme escasez de uranio y agua pesada

Según los cálculos de los investigadores, el reactor B8 habría necesitado aproximadamente el doble de uranio y más del doble de agua pesada de la que realmente contenía para lograr una reacción en cadena nuclear sostenida.

Las cantidades requeridas excedieron los materiales disponibles para Alemania durante la guerra. En particular, el agua pesada necesaria para un reactor funcional estaba muy por encima de la cantidad que el programa alemán podía obtener de su suministro noruego.

Los investigadores también examinaron si los científicos alemanes podrían haber evitado la escasez de agua pesada utilizando grafito, una forma de carbono que también puede ralentizar neutrones en reactores nucleares. Este enfoque había funcionado para los científicos estadounidenses, quienes lograron la primera reacción en cadena nuclear controlada y sostenida utilizando un reactor moderado por grafito en 1942.

Sin embargo, el grafito disponible en territorio controlado por Alemania contenía impurezas que lo hacían inadecuado para el mismo propósito. En particular, trazas de boro podían absorber neutrones que de otro modo ayudarían a mantener la reacción, impidiendo que el reactor alcanzara la criticidad.

Esto significaba que Alemania no podía simplemente sustituir el grafito por agua pesada para superar sus problemas de suministro.

Por qué el programa nuclear de la Alemania nazi estaba condenado

Los hallazgos sugieren que Heisenberg subestimó significativamente cuánto material adicional habría requerido su reactor. En lugar de estar al borde de un reactor nuclear funcional, los científicos alemanes enfrentaron escaseces que no podían superar con los recursos disponibles.

La investigación también proporciona una explicación más clara de por qué el programa nuclear de Alemania no logró hacer la transición de diseños de reactores experimentales a un reactor operativo capaz de producir material para una bomba atómica. Basándose en los diseños y materiales disponibles durante la Segunda Guerra Mundial, los investigadores concluyeron que la Alemania nazi carecía de los recursos necesarios para hacer que su reactor de agua pesada o una alternativa basada en grafito fueran operativos.

Más de ocho décadas después de la guerra, los cubos de uranio sobrevivientes han ayudado a resolver una pregunta histórica de larga data, revelando cuán lejos permanecía la Alemania nazi de lograr un paso crítico hacia la construcción de una bomba atómica.