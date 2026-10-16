Día de la Madre: los desayunos sorpresa, una opción para regalar y compartir algo rico

Los desayunos sorpresa vuelven a ser una de las alternativas elegidas para agasajar a mamá en su día. Con productos artesanales, delicatessen, flores y detalles personalizados, la propuesta busca convertir la primera comida de la jornada en un regalo especial, muchas veces para disfrutar sin levantarse de la cama.

En la previa del Día de la Madre, distintos emprendedores destacaron que las ventas vienen con movimiento y que existen opciones para diferentes presupuestos. Desde desayunos más sencillos hasta presentaciones completas con pastelería casera, tazas y ramos de flores, la variedad permite adaptar el regalo a las posibilidades de cada familia.

Una de las propuestas apuesta por los productos artesanales y la presentación en canastas de mimbre, que luego pueden reutilizarse. La oferta incluye tortas caseras, brownies con frutos secos, scones y cookies temáticas, además de la posibilidad de sumar ramos de flores, tanto naturales como decorativos.

Los desayunos más completos, que incluyen canasta, taza y flores naturales, tienen precios que van desde los $60.000 hasta alrededor de los $180.000, según los productos y los complementos elegidos.

Otra de las opciones contempla tres propuestas: Mamá Clásico, Kit Mamá Especial y Mamá Matero. También hay una alternativa sin TACC destinada a las madres celíacas.

Los precios de estas opciones van desde los $37.400 hasta los $48.500. Entre los productos incluidos se encuentran muffins, alfajores, pastelería casera, medialunas y criollos. El Kit Mamá Especial es el más solicitado y puede incorporar una taza adicional: cuesta $40.800 en su versión base y $47.500 con ese complemento.

La intención es ofrecer desayunos abundantes, que incluso puedan compartirse en familia, con una combinación de productos dulces y salados para comenzar el día de una manera diferente.

Por su parte, otro emprendimiento preparó dos alternativas: un desayuno completo con taza, medialunas, torta, macarons, alfajores y galletas, pensado para compartir entre dos o tres personas, a $57.000; y una caja con cuatro variedades de tortas, a $37.000.

Los emprendedores señalaron que, como sucede cada año, muchos clientes realizan sus encargos cerca de la fecha de celebración. Si bien algunos comenzaron a promocionar sus propuestas con anticipación, la demanda suele intensificarse durante los últimos días.

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Uno de ellos reconoció que, en comparación con el año pasado, las ventas vienen más bajas, aunque destacó que hay pedidos y consultas en marcha, con expectativas de un repunte hacia el fin de semana.

En ese contexto, los desayunos sorpresa se presentan como una alternativa que combina el regalo tradicional con un gesto personalizado. La posibilidad de elegir qué productos incluir permite ajustar los costos y encontrar opciones para distintos bolsillos.

Más allá del precio, la propuesta busca sorprender a mamá con un desayuno especial, productos artesanales y pequeños detalles que convierten el comienzo de su día en un momento para disfrutar y compartir.

Informe de Celeste Benecchi