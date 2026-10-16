La productividad en Argentina cayó 6% en diez años: se trabaja más, pero se produce menos por hora

La productividad por hora trabajada en Argentina cayó un 6% entre 2016 y 2025, pese a que durante ese período aumentaron tanto las horas de trabajo como los recursos de capital utilizados en la economía. Así lo indican las cuentas nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que muestran que el incremento de los insumos no se tradujo en una mayor producción.

Según un análisis de Fundación Mediterránea, cada hora de trabajo cuenta actualmente con un 3% más de capital que en 2016, pero genera menos producción. Una de las principales explicaciones es el retroceso de la productividad total de los factores (PTF), un indicador que mide la eficiencia con la que se combinan el trabajo y el capital.

La productividad total de los factores cayó un 7%

El informe de Fundación Mediterránea señala que la PTF retrocedió un 7% entre 2016 y 2025. Con 2016 como año base, el indicador descendió hasta 90 puntos en 2024 y se recuperó parcialmente a 93 puntos en 2025, sin compensar la pérdida acumulada.

Sin embargo, el último año marcó un cambio de tendencia. De acuerdo con el INDEC, la productividad total de los factores creció un 2,8% en 2025 respecto de 2024, en la primera variación anual positiva desde 2016, con excepción de 2020, cuando la pandemia alteró la actividad económica.

La mejora se explicó por un aumento del 3,6% en el valor agregado bruto (VAB) a precios básicos. En ese resultado, los servicios de capital aportaron 0,6 puntos porcentuales y las horas trabajadas, otros 0,2 puntos.

Hoteles, restaurantes y comercio, entre los sectores más afectados

La evolución de la productividad fue dispar según la actividad económica. Entre 2016 y 2025, hoteles y restaurantes registraron la mayor caída, con un retroceso del 16%, seguidos por el comercio, con una baja del 15%.

También se observaron descensos en construcción (-11%), electricidad, gas y agua (-10%), industria manufacturera (-9%) y pesca (-8%).

En contraste, la minería mostró un incremento del 21% y la intermediación financiera avanzó un 14%, dos de los sectores con mejor desempeño durante la década analizada.

La recuperación desde 2023 se concentra en pocos sectores

Desde 2023, la productividad por hora mejoró un 2% en el conjunto de la economía. No obstante, Fundación Mediterránea advirtió que el avance se concentró en un número reducido de actividades.

El agro registró una suba del 41%, aunque una parte importante se explica por el rebote posterior a la sequía de 2023. Detrás se ubicaron la intermediación financiera, con un aumento del 24%, y la minería, con un 23%.

En cambio, la construcción acumuló una caída del 8% desde 2023, el comercio retrocedió un 6% y la industria, un 4,5%. Estas bajas se suman a las pérdidas registradas desde 2016.

La distribución sectorial también refleja el alcance limitado de la recuperación: las actividades cuya productividad cayó entre 2023 y el último año concentran el 71% de las horas trabajadas, según los datos correspondientes al primer trimestre de 2026. En otras palabras, cerca de siete de cada diez horas de trabajo se desarrollan en sectores que todavía no recuperaron sus niveles de productividad de 2023.

Por su parte, el agro, la minería y la intermediación financiera —las actividades que más mejoraron desde ese año— representan apenas el 8% de las horas trabajadas.

Los datos muestran que el desafío de la economía argentina no pasa únicamente por aumentar las horas de trabajo o incorporar capital, sino también por mejorar la eficiencia con la que se utilizan esos recursos para generar producción.