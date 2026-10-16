Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 16 de octubre.

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El número de sorteo 31642 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 16 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 9656, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Caída).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9656

2° 4584

3° 4899

4° 9413

5° 6318

6° 3033

7° 2830

8° 5974

9° 3179

10° 9173

11° 6180

12° 4203

13° 8472

14° 9770

15° 8188

16° 8194

17° 3214

18° 4001

19° 9052

20° 6314