Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 16 de octubre.
El sorteo número 31642 de la quiniela vespertina se realizó el viernes 16 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 9656, correspondiente a "A primera (La Caída)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31642 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 16 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 9656, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Caída).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9656
2° 4584
3° 4899
4° 9413
5° 6318
6° 3033
7° 2830
8° 5974
9° 3179
10° 9173
11° 6180
12° 4203
13° 8472
14° 9770
15° 8188
16° 8194
17° 3214
18° 4001
19° 9052
20° 6314
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31642 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 16 de octubre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9656.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Caída)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.