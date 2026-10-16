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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 16 de octubre.

El sorteo número 31642 de la quiniela vespertina se realizó el viernes 16 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 9656, correspondiente a "A primera (La Caída)".

16/10/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 31642 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 16 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 9656, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Caída).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9656
2° 4584
3° 4899
4° 9413
5° 6318
6° 3033
7° 2830
8° 5974
9° 3179
10° 9173
11° 6180
12° 4203
13° 8472
14° 9770
15° 8188
16° 8194
17° 3214
18° 4001
19° 9052
20° 6314

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31642 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 16 de octubre a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9656.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Caída)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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