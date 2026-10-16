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Boca y Talleres se miden con dos realidades opuestas: seguir en la pelea arriba y salir del fondo

El partido se juega, desde las 21.30, en “La Bombonera”. “El Xeneize” busca continuar luchando por los puestos de vanguardia en su zona y en la tabla anual. “La T” necesita ganar para dejar la última posición. Transmite Cadena 3. 

16/10/2026 | 18:33Redacción Cadena 3

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"El Xeneize" y "La T" vuelven a verse las caras.

FOTO: "El Xeneize" y "La T" vuelven a verse las caras.

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Boca recibe este viernes a Talleres por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, con la posibilidad de trepar al menos de manera momentánea a lo más alto en la tabla anual.

El encuentro, que se juega desde las 21.30, se disputa en "La Bombonera" y cuenta con el arbitraje de Luis Lobo Medina. En el VAR, está José Carreras.

Boca llega a este encuentro metido de lleno en la pelea por la primera posición de la tabla anual, que a fin de año le entregará el título de campeón de Liga a aquel equipo que finalice en la primera posición.

En dicha tabla, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena marchan segundos con 51 puntos, a sólo uno del líder que es Independiente Rivadavia de Mendoza. Es por esto que una victoria los podría dejar, al menos de manera momentánea, en la primera posición.

De todas maneras, Arruabarrena podría poner un mix en este encuentro ya que viene de caer 1-0 frente a Vasco da Gama de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y el próximo martes está obligado a ganar en el mítico estadio de Maracaná.

Nicolo Tresoldi, la joya europea con triple nacionalidad que no descarta jugar para Argentina.

Aquella derrota frente al equipo brasilero significó el final del invicto de 17 partidos de Boca, que había comenzado a principios de agosto con la igualdad 2-2 frente a Newell´s.

Talleres, por su parte, atraviesa un momento totalmente distinto. El equipo cordobés, que es dirigido por Omar de Felippe, marcha último en la Zona A con solo nueve puntos y ya prácticamente no tiene chances de ingresar a los playoffs.

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Lectura rápida

¿Qué partido se jugará este viernes?
Boca recibirá a Talleres de Córdoba por la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

¿Quiénes son los árbitros del encuentro?
El árbitro será Luis Lobo Medina y en el VAR estará José Carreras.

¿Cuál es la situación actual de Boca?
Boca marcha segundo en la tabla anual con 51 puntos, a solo uno del líder Independiente Rivadavia.

¿Qué resultado reciente afecta a Boca?
Boca cayó 1-0 frente a Vasco da Gama, rompiendo un invicto de 17 partidos.

¿Cómo está Talleres en la competición?
Talleres marcha último en la Zona A con solo nueve puntos y pocas posibilidades de playoffs.

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