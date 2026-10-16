La Feria del Libro de Rosario, un evento que renueva la esperanza sobre el futuro de la lectura

FOTO: Chema Forte, Vero Maslup y Silvana Schulze, en la Feria del Libro de Rosario.

En el marco de una transmisión especial del programa “Amamos Argentina” de Cadena 3, conducido por Chema Forte desde el Centro Cultural Fontanarrosa, la coordinadora general y responsable del equipo de programación de la Feria Internacional del Libro de Rosario, Silvana Schulze, destacó este viernes la masiva respuesta del público.

Pese a desarrollarse en un contexto económico poco favorable para el sector editorial, Schulze se mostró gratamente sorprendida y entusiasmada por la participación ciudadana durante los 11 días del evento, el cual alberga más de 350 actividades culturales.

Durante la entrevista, la organizadora resaltó la amplia variedad de la oferta comercial, que contempla desde novedades editoriales hasta mesas de saldos y promociones bancarias.

Schulze detalló que existen opciones de libros infantiles desde los 5.000 pesos y ejemplares a partir de los 10.000 pesos, garantizando alternativas accesibles para todo tipo de lectores.

Asimismo, subrayó la expansión de la feria, que en esta edición sumó un espacio para alcanzar un total de siete salas de presentación, más de 40 estands de librerías y editoriales, y visitas guiadas con escuelas durante todos los días hábiles.

Uno de los pilares del encuentro es el fomento de la producción local y el desarrollo de nuevos lectores en la región.

Schulze explicó que la grilla se construyó mediante una convocatoria abierta para que autores, librerías y sellos de la ciudad compartan espacio con los invitados nacionales.

En ese marco, valoró la decisión política del Municipio de Rosario y del Gobierno de la provincia de Santa Fe de apostar por las políticas públicas culturales, en una agenda que se articula, además, con eventos como la Semana del Arte y el Festival Fontanarrosa.

Al referirse al sector dedicado a las infancias, la funcionaria remarcó que se trata de uno de los lugares más concurridos desde los primeros minutos de cada jornada.

El lugar cuenta con una "zona blanda" equipada con almohadones y colchonetas para niños de hasta tres o cuatro años, junto a un sector diferenciado para chicos más grandes.

Al respecto, enfatizó que los niños se acercan de manera genuina a la literatura sin necesidad de ser convencidos, lo que constituye una garantía para la formación de los futuros lectores.

Por último, la coordinadora resaltó el interés de los jóvenes y adolescentes, quienes cuentan con un área confortable en la planta baja y propuestas específicas que incluyen desde charlas para fanáticos de Harry Potter y lecturas en inglés hasta presentaciones de autores juveniles.

Schulze celebró que la feria se consolide como un punto de encuentro social para la comunidad y agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación que transmitieron en vivo desde el predio.