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Isabel Allende ganó el Premio Planeta: la novela que retoma la historia de La Casa de los Espíritus

La escritora chilena recibió el galardón de un millón de euros por La hora antes del alba, una obra que recupera a Alba Trueba y cierra la saga familiar.

16/10/2026 | 10:41Redacción Cadena 3

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Isabel Allende con los reyes de España.

FOTO: Isabel Allende con los reyes de España.

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La escritora chilena Isabel Allende ganó el Premio Planeta 2026 por su novela La hora antes del alba, una historia que retoma el universo de La casa de los espíritus, su célebre debut literario de 1982, y que, según anunció la autora, representa el cierre definitivo de aquella saga familiar.

Allende, de 84 años, recibió el reconocimiento durante una ceremonia celebrada en Barcelona, presidida por los reyes de España, Felipe VI y Letizia. El galardón, que este año celebró su 75ª edición, está dotado de un millón de euros y constituye uno de los premios literarios de mayor recompensa económica del mundo.

La nueva novela recupera a Alba Trueba, nieta de Clara del Valle, y continúa su historia después de los acontecimientos narrados en La casa de los espíritus. La protagonista intenta reconstruir su vida tras haber sufrido prisión y torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet, en un relato atravesado por la memoria, la violencia política y la resistencia.

Allende explicó que durante más de cuatro décadas recibió numerosas consultas de lectores interesados en conocer el destino de Alba. Sin embargo, decidió retomar al personaje ante el avance de los movimientos autoritarios en distintas partes del mundo, una situación que le recordó las circunstancias que la llevaron al exilio después del golpe militar chileno de 1973.

La escritora se presentó al concurso bajo el seudónimo de Luz Ventura y con el título provisional Los que faltan. También reconoció que nunca antes había participado de un certamen literario por temor a perder y que, a su edad, finalmente se animó a hacerlo.

Nacida en Lima en 1942, Allende es una de las autoras más leídas de la literatura en español. Su extensa producción incluye títulos como De amor y de sombra, Eva Luna, Paula, Hija de la fortuna y Largo pétalo de mar.

El premio también marca un importante movimiento editorial, ya que la escritora deja Penguin Random House para incorporarse al catálogo del Grupo Planeta.

En esta edición, el español Sergio Hernández Carrasco quedó como finalista con La añoranza, una novela inspirada en la figura del poeta Antonio Machado.

Lectura rápida

¿Quién ganó el Premio Planeta 2026?
Isabel Allende fue la ganadora del Premio Planeta 2026.

¿Cuál es el título de la novela premiada?
La novela premiada es La hora antes del alba.

¿Qué tema aborda la novela de Allende?
La novela retoma la historia de Alba Trueba y aborda su vida después de la dictadura de Pinochet.

¿Cuánto dinero recibe el ganador del Premio Planeta?
El ganador recibe un millón de euros.

¿Qué cambio editorial representa este premio para Allende?
Allende dejará Penguin Random House para unirse al Grupo Planeta.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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