Grave denuncia en un colegio de Villa Bosch por alumnos que crearon fotos de sus compañeras con IA

FOTO: Denuncian grave caso de acoso en Villa Bosch por imágenes de alumnas creadas con IA

Padres y estudiantes del Instituto Pío XII “Leonardo Murialdo” en la localidad bonaerense de Villa Bosch denuncian que alumnos crearon imágenes íntimas de sus compañeras con Inteligencia Artificial y que la escuela no da respuestas.

De manera pública, las damnificadas expusieron que los casos iniciaron en 2024 cuando un grupo de alumnos creó con IA imágenes de las menores y luego las vendió o difundió, escenario que continúa hasta el día de hoy.

Estos episodios, según manifestaron las alumnas, fueron denunciados ante las autoridades del colegio ubicado en la calle José Hernández al 945, en Villa Bosch, pero las respuestas generaron más polémica.

De acuerdo con la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, a las chicas, por ejemplo, les dijeron que debían ponerse pantalón largo y que ya no usaran pollera “porque es provocativo”.

Frente a la falta de accionar, los medios de comunicación fueron convocados: “Nos sentimos principalmente afectadas e inseguras, porque pasamos por situaciones de hostigamiento, difamación, cosas que no son nuestras y que editan”, expresó una de las alumnas.

Ante el conocimiento de la denuncia pública, los directivos habrían tomado la decisión de no renovarle la matrícula a varios de los involucrados.