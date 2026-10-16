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Murió Fernando Confessore: el reconocido meteorólogo de TN y El Trece tenía 58 años

El pronosticador falleció en su domicilio luego de sufrir una descompensación repentina.

16/10/2026 | 07:09Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Fernando Confessore.

FOTO: Fernando Confessore.

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El meteorólogo, periodista y divulgador científico Fernando Confessore falleció este viernes 16 de octubre a los 58 años. La noticia fue confirmada por su familia. Según las primeras informaciones, sufrió una descompensación repentina en su domicilio del barrio porteño de Versalles.

Confessore integraba desde hace tres décadas el equipo de meteorología de Todo Noticias (ARTEAR). Se había sumado al canal en 1995 y se convirtió en una de las caras más reconocidas del pronóstico del tiempo en la televisión argentina. Además de sus apariciones diarias en TN, participó en segmentos de El Trece y formó parte del equipo de TN Campo.

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Una trayectoria marcada por la formación científica

Nacido el 18 de julio de 1968 en Buenos Aires, Fernando Ezequiel Confessore se graduó en 1992 como pronosticador meteorológico universitario en la Universidad de Buenos Aires. Entre 1992 y 1994 trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional, donde se dedicó a la recepción e interpretación de imágenes satelitales. También realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica, y en 2000 participó de una capacitación de la Organización Meteorológica Mundial orientada a la comunicación científica en medios.

En radio fue columnista en el programa de Fernando Carnota por La Red. Su estilo claro y su capacidad para explicar fenómenos complejos lo consolidaron como un referente del periodismo meteorológico.

Confessore estaba casado desde hace más de 30 años con Paula Franco y era padre de Julieta

Su muerte genera un profundo pesar entre colegas y televidentes que lo acompañaron durante casi tres décadas en pantalla.

Lectura rápida

¿Quién falleció y qué profesión tenía?
Falleció Fernando Confessore, un meteorólogo, periodista y divulgador científico.

¿Cuándo ocurrió su fallecimiento?
Su fallecimiento ocurrió el 16 de octubre a los 58 años.

¿Dónde sucedió el evento?
Sucedió en su domicilio del barrio porteño de Versalles.

¿Qué hizo durante su carrera?
Integró el equipo de meteorología de Todo Noticias desde 1995 y fue un referente en el pronóstico del tiempo en la televisión argentina.

¿Cuál fue su formación académica?
Se graduó en 1992 como pronosticador meteorológico en la Universidad de Buenos Aires y trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional.

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