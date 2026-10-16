Brasil aprueba fin del 6x1 laboral y amplía días de descanso para trabajadores

El Congreso de Brasil promulgó hoy viernes una enmienda constitucional que elimina la jornada laboral de seis días de trabajo y uno de descanso (6x1), estableciendo en su lugar una jornada con dos días de descanso por semana para todos los trabajadores.

La ceremonia estuvo marcada por la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien respaldó esta propuesta en respuesta a una demanda social que aboga por la reducción de la jornada laboral.

"Lo que está ocurriendo hoy es una conquista del pueblo brasileño que fue aceptada por el Gobierno y aceptada por el Congreso. Por lo tanto, estoy muy feliz", declaró Lula da Silva.

La enmienda contempla una disminución progresiva de la jornada laboral de las actuales 44 horas a 40 horas semanales, sin que esto implique una reducción salarial, durante un periodo de transición de 14 meses.

La votación, que se llevó a cabo el pasado 14 de octubre, contó con el apoyo de la oposición, que inicialmente se oponía al proyecto, pero que, tras la sesión en el Senado, lo respaldó mayoritariamente, resultando en una aprobación de 75 votos a favor y uno en contra.

Durante la ceremonia de este viernes, el presidente del Senado y del Congreso Nacional, Davi Alcolumbre, resaltó la importancia del cambio en el tiempo libre de los trabajadores.

"¿Cuánto vale más el tiempo de descanso? ¿Cuánto vale más el tiempo con la familia? ¿Cuánto vale más el tiempo para cuidarse a uno mismo y a tus seres queridos? Para millones de personas que necesitan trabajar seis, a veces siete días a la semana, la respuesta es simple: esas cosas no tienen precio, tienen un gran valor", afirmó.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, indicó que la reducción de la jornada laboral debe ser considerada también desde la perspectiva de la salud y la calidad de vida.

"Durante mucho tiempo, la jornada de trabajo fue tratada como una discusión económica, pero Brasil comprendió que esta es también una discusión social, que involucra salud, productividad y calidad de vida", expresó.

De acuerdo con el texto, 60 días después de la promulgación de la enmienda constitucional, las empresas deberán implementar la nueva escala de cinco días de labor por dos de descanso (5x2) y reducir la jornada máxima a 42 horas semanales. Después de otros 12 meses, la jornada se reducirá a 40 horas.