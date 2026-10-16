El FMI pide que los subsidios energéticos se focalicen en los sectores más vulnerables

Si bien ponderó la política de subsidios de Argentina, el FMI aconsejó que las ayudas estatales se concentren en los sectores más vulnerables de las sociedades, para preservar las cuentas fiscales en momentos en que los precios de la energía continúan altos.

A su vez, sostuvo que espera que la economía de Argentina mejoré en 2027 a partir de una mayor consumo y la baja de la inflación.

Estas consideraciones están contenidas en el informe “Perspectivas Económicas para las Américas” que presentó el FMI en su reunión Anual que se está desarrollando en Bangkok, Tailandia.

“Algunos países (entre ellos Brasil, Canadá y muchas economías del Caribe) han adoptado medidas para amortiguar el impacto del encarecimiento de la energía, lo que irá en contra de los esfuerzos de consolidación fiscal. No obstante, Argentina y Ecuador han emprendido esfuerzos de gran alcance para reforzar la sostenibilidad de la deuda, con el respaldo de recursos del FMI”, destacó el organismo.

Indicó que “Argentina, Bolivia y Ecuador han adoptado medidas firmes para reducir los subsidios y permitir que los precios mundiales se vean mejor reflejados en los precios internos”.

En este contexto internacional, el FMI prevé “que los elevados precios de las materias primas sigan estimulando la actividad en toda la región, y que los principales beneficiados sean los exportadores de energía (entre ellos Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Trinidad y Tabago y Venezuela)”.

En otro tramo del informe –que procesó Agencia Noticias Argentinas- el FMI remarcó que “muchos gobiernos han adoptado en 2026 medidas para amortiguar el impacto del encarecimiento de la energía sobre los hogares y las empresas” que incluyeron “subsidios a los combustibles, reducciones de impuestos, garantías crediticias y otras intervenciones”.

“Si bien proporcionaron un alivio inmediato, las intervenciones no focalizadas también generaron distorsiones y suprimieron las señales de precios que habrían contribuido a moderar la demanda de energía”, continuó el organismo.

En consecuencia, evaluó: “Es necesario rediseñar estas intervenciones para que sean más eficaces. Es importante preservar los avances que varios países (como Argentina, Bolivia y Ecuador) han logrado a base de mucho esfuerzo para reducir o eliminar los subsidios energéticos”.

El FMI pide que los subsidios energéticos se focalicen en los sectores más vulnerables

Respecto de la actividad en Argentina afirmó que se espera que “se afiance en 2027, y que la inversión y el consumo se vean apoyados por una inflación decreciente y por las reformas actualmente en marcha”.